TŞOF Başkanı Apaydın: “Kışlık bakımı yapılmayan araçların performansı düşer”

Buna kışın yaşanan olumsuz hava şartları da eklendiğinde trafik kazası riski yükseliyor. Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız. Araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri şimdiden kontrol edilmeli. Kışlık bakımı yapılmayan araçların performansı düşerken yakıt sarfiyatının arttığı unutulmamalı. Sürücüler aracın kışlık bakım masrafından kaçarken daha büyük masraflarla karşılaşabilir. Kışlık bakımı yapılmayan araçlar trafiğe çıktığında normalden daha fazla masraf çıkarıyor” dedi.

Motor bakımından başlayarak hiçbir detay atlamadan araçların kış bakımının yapılması için sürücülere uyarıda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Soğuk havalarda kendimiz için tedbir aldığımız gibi aracımız için de gerekli tedbirleri almalıyız. Araçların kışlık bakımını asla ikinci plana atmamalıyız. Araçların motor bakımı, antifriz kontrolü gibi tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunun için araç lastiğinden tutun, fren, direksiyon, şanzıman, diferansiyel ile motorun yağ bakımının zamanında ve eksiksiz yapılması gerekiyor. Ayrıca radyatörlere ve cam suyuna antifriz koyulmalı. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısacası araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilerek kışa hazır hale getirilmelidir. Bilhassa şehirler arası çalışanların zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmamaları ve araçlarının bakımını yapmadan trafikte seyretmemeleri büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

“Kışın zincirleme kazalar gizli buzlanmadan kaynaklanıyor”

Kış aylarında kaza yaşanma riskinin arttığını ve özellikle gizli buzlanmalara karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Apaydın, “Kış şartlarının gerektirdiği malzemeler tüm araçlarda bulundurulmalı. Kışın kazaların çoğunluğu sabah erken saatlerde oluşan gizli buzlanma ve sis nedeniyle meydana geliyor. Kazalar ise en çok aracı yola göre ayarlayamamaktan ve gerekli önlemleri almamaktan kaynaklanıyor. Bu yüzden kışın normal hızın yarısı ile sürüş yapılmalı ve mutlaka yol şartlarına dikkat edilmelidir. Kendimizi, sevdiklerimizi, trafikteki diğer sürücü ve yayaları korumak adına tüm önlemlerimizi alarak yola çıkmalıyız” şeklinde konuştu.