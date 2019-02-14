TŞOF Başkanı Apaydın: “Minibüsçü esnafı da müjde bekliyor”

Hasılat esaslı KDV uygulamasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girdiğini ve yeni sisteme göre sektörel KDV oranının yalnızca halk otobüsü işleten esnaf için açıklandığını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemi üzerinden tahsil eden minibüsçü esnafımız var. Bunlar da yeni KDV sisteminden yararlanabilmeli” dedi.

Hasılat esaslı KDV uygulamasının otobüsçü esnafı için 1 Mart'tan itibaren uygulanacağını hatırlatan TŞOF Başkanı Apaydın, “Yayımlanan kararnamede gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemine göre tahsil eden otobüsçüler için KDV oranının yüzde 1,5 olacağı belirtildi. Oysa gelirlerinin tamamını bu yöntemle tahsil eden minibüsçü esnafımız da var. Dolayısıyla minibüsçü esnafımız için bir haksız rekabet ortamı doğdu. Bunlar da en kısa sürede kapsama girmeli” ifadelerini kullandı.

“Yeni KDV sistemi tüm toplu taşımaya uygulanmalı”

Halk otobüsü işletmekle beraber farklı bir faaliyet kolunda çalışan esnafın hasılat esaslı KDV uygulamasından yararlanamadığının altını çizen Apaydın, şunları kaydetti:

“Yeni sistem, halk otobüsü işletmesinin yanında farklı bir alanda faaliyette bulunan esnafı kapsamıyor. Örneğin bir kişinin hem halk otobüsü hem de minibüsü varsa bu sistemden yararlanamıyor. KDV oranı, yalnızca belli bir aracı işletenler için değil, tüm toplu taşıma faaliyetinde bulunanlar için uygulanmalı. Nitekim Avrupa ülkelerinin bir kısmında toplu taşıma hizmetinde KDV oranı ‘yüzde 0' iken, birçoğunda da indirimli KDV oranları uygulanıyor. Zaten taşıma sektöründeki vergi yükü son derece yüksek. Bu nedenle şehir içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan esnafımız tıpkı AB ülkelerinde olduğu gibi KDV yönünden desteklenmeli ve hasılat esaslı KDV oranı tüm toplu taşıma faaliyetinde bulunan esnafımız için yüzde 1,5 olarak uygulanabilmeli.”