TŞOF Başkanı Apaydın: “Onurlu halkın dayanışmasıyla yazılan destanımızı onurla yad ediyorum”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın yayımladığı mesajda, “Şehitler Günü olarak anılan Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde milletine güvenen bir komutan, komutanına güvenen azimli ve onurlu halkın dayanışmasıyla yazılan destanımızı onurla yâd ediyorum. Türk ordumuzun gücünü, halkımızın azmini, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu dünyaya gösterdiğimiz bu günde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçiklerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.