TŞOF Başkanı Apaydın şoförlerin 70 yaşa kadar çalıştırılması talebinde bulundu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Türkiye'de son yıllarda ticari taşıt kullanan şoför bulunmasında sorunlar yaşandığını belirterek, “65 yaş şartı nedeniyle yaşını dolduranların belgelerinin iptal edilmesi ve geçici olarak geri alınması gibi nedenler var. 65-70 yaş arasındaki şoförlerimizin mesleklerini icra etmelerine imkan verilmeli. Bunun için de sağlık raporu ile refleks, göz muayenesi gibi kontroller yapılıp mesleklerini yapmaları sağlanmalı” dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, karayollarında yaşanan trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemlere, şoförlerin gelirlerinin sosyoekonomik düzeylerinin orta ve ortanın altında olması sorununa, trafik kurallarında yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu ve şoförlerin 70 yaşa kadar doktor muayenesi eşliğinde çalıştırılabilmesi gibi sorunlara çözüm önerilerinde bulundu.

Karayollarında yaşanan trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemlere değinen TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Ülkemizde, yurt içi yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'a yakını karayollarında gerçekleşmekte. Taşımacılığın karayolları üzerinde yapılması, araç sayısının hızla artması, sürücülerin eğitim eksiklikleri ve çalışma koşulları kazalarda etkili. Bununla birlikte yaz mevsimi nedeniyle tatil bölgelerine gidiş gelişteki yoğunluk, pandemi sürecinin normalleşme döneminde olmamız, düğün sezonu, taşınma ve seyahatlerin artması gibi birçok durum karayollarımızda yoğunluğu artırıyor. Bu da trafik kazalarında artış meydana getiriyor” diye konuştu.

“Yorgunluk ve uykusuzluk, birçok trafik kazasını doğrudan veya dolaylı etkilemekte”

Şoförlerin sosyoekonomik düzeylerinin orta ve ortanın altında olduğunu anlatan TŞOF Başkanı Apaydın, “Rekabet halindeki iş dünyasında, şoförler bir işten dönünce yeterince dinlenmeden diğerine koşmakta bu durumda, hataya neden olmakta. Her ne kadar yasal düzenlemelerle çalışma ve dinlenme saatleri belirlenmiş ise de seyahat süresince rahat bir dinlenme ortamının olmadığı aşikardır. Yorgunluk ve uykusuzluk, birçok trafik kazasını doğrudan veya dolaylı etkilemekte. Tüm dikkatini bir arada ve koordineli bir biçimde sürdürmek zorunda olan şoförün fikren ve beden zinde olmasının büyük önemi var. Oysa şoförlerin iş ve aile yaşamlarında gözlenen ve aşırı kaygı ve stres ortadan kaldırılmalı. Bu tür olumsuzluklar şoförlerimizin iş yükünü artırıp kaygılandırıyor. Maliyetleri azaltmak için şoförler tek başına yolculuğa çıkabiliyor” ifadelerine yer verdi.

“65-70 yaş arasındaki şoförlerimizin mesleklerini icra etmelerine imkan verilmeli”

Trafik kurallarında yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu anlatan Apaydın, "Ülkemizde son yıllarda ticari taşıt kullanan şoför bulunmasında sorunlar yaşanıyor. Bu sorunun temelinde, yeni şoför yetişmemesidir. 65 yaş şartı nedeniyle yaşını dolduranların belgelerinin iptal edilmesi ve geçici olarak geri alınması gibi nedenler var. 65-70 yaş arasındaki şoförlerimizin mesleklerini icra etmelerine imkan verilmeli. Bunun için de sağlık raporu ile refleks, göz muayenesi gibi kontroller yapılıp mesleklerini yapmaları sağlanmalı. Tecrübeli şoför açığının kapanması için bu düzenlemelere ihtiyaç var. Bunların yanı sıra hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, uyarı levhalarının daha görünür ve büyük olması, ceza puanlarının 20'den 10'a, toplamda 100'den 200'e çekilmesi tecrübeli şoför esnafımızın işinin başında kalmasını sağlar. Çünkü çoğu şoförün sürücü belgeleri ceza puanı nedeniyle geri alınmakta ve bu arkadaşlarımız araç kullanamıyor. Kazalara doğrudan etkisi olmayan (belge eksikliği gibi) kural ihlalleri için ceza puanlarının düşürülmesi şoför açığının kapatılmasına yardımcı olur. Çünkü, şoförlerin gelişmelere ve değişen koşullara göre bilgi, beceri ve eğitim düzeylerini yükseltecek sosyal güvencelerini sağlayacak önlemler alınarak rekabetin var olduğu iş hayatından geri kalmamaları sağlanmalı. Yaşanan trafik kazalarının azalması için şoför esnafımızın beklenti ve ihtiyaçları karşılanmalı” değerlendirmesini yaptı.