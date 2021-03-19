TŞOF Başkanı Apaydın: "Sosyal medyada Tüm Karayolu Yük Taşımacıları Federasyonu adıyla çeşitli paylaşımlar yapan sözde kuruluş ile hiçbir bağımız yok"

ANKARA (İHA) – Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sosyal medyada 'Tüm Karayolu Yük Taşımacıları Federasyonu' adıyla çeşitli paylaşımlar yapan kuruluşun kendileriyle alakası olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada sosyal medyada 'Tüm Karayolu Yük Taşımacıları Federasyonu' adıyla yer alan ve kendini sivil toplum örgütü olarak tanımlayan kuruluşun TŞOF ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını açıkladı. Söz konusu kuruluşun gerçeği yansıtmayan paylaşımlarının kamuoyunca dikkate alınmaması gerektiğinin altını çizen Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

“5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında kurulan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun sosyal medyada kendini sivil toplum örgütü olarak tanımlayarak 'Tüm Karayolu Yük Taşımacıları Federasyonu' adıyla çeşitli paylaşımlar yapan ve Türkiye Karayolu Yük Taşımacıları ve Şoförleri Federasyonu'nun logosunu kullanan sözde kuruluş ile hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarım. Söz konusu kuruluş tarafından direkt ya da sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, yayınlar ve duyurular Federasyonumuzu bağlamamaktadır. Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi önemle rica olunur.”