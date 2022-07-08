TŞOF Başkanı Apaydın'dan birlik ve beraberlik mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan TŞOF Başkanı Apaydın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin yüksek olduğu, küskünlüklerin kalmadığı bir bayram dilediğini belirtti. Apaydın, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte heyecanlı ve mutu olduğunu vurgulayarak, “Kardeşlik ve sevgi bağlarını güçlendiren, toplumu yardımlaşma ve dayanışma ruhu içine sokan bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu bayramda yoksullara ve muhtaçlara yardım ederek, paylaşma duygusunu doruklarda yaşamalıyız. Nitekim bayramlar, sevgi ve saygıyı güçlendirmek için bir fırsattır. Bu bayram fırsatı kaçırmadan dargınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp bayramın güzelliklerini yaşayalım. Mutlu bayram ziyaretlerimizin mutsuz anılar haline gelmemesi için özellikle bayramda yola çıkacak sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, sevdikleriyle kazasız ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bu vesileyle şoför camiası adına tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, kurbanlarınızın makbul ve kabul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.