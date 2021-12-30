TŞOF Başkanı Apaydın'dan yılbaşı gecesi taksi kullanma çağrısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, vatandaşların yılbaşı gecesi alkollü araç kullanımından uzak durmalarını ve muhtemel olumsuz sonuçların meydana gelmemesi için taksi kullanılmasının gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Apaydın, şunları dedi:

“Bu yıl 2 binin üzerinde alkollü araç kullanımı nedeniyle ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, 158 bin kişiye de alkollü araç kullanımı nedeniyle ceza kesildi. Bu cezalar hem artacağı gibi yılbaşı gibi özel günlerde her zamankinden daha geniş tedbirler alındığı unutulmamalı. Hem maddi hem manevi olarak yeni yıla hasarsız bir şekilde girmek için, yeni yılı dışarıda geçirecek olan vatandaşlarımız, 7 gün 24 saat hizmette olan taksicilerimizi tercih etmeli. Hem ceza yememek, hem kendi ya da karşımızdakinin canına kast etmemek için taksici esnafımız işinin başında olacak.”