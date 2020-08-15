TŞOF Genel Başkanı Apaydın: "Servisçi esnafımıza acil destek şart”

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Covid-19 hastalığı nedeniyle örgün eğitim-öğretime ara verildiği için 6 aydır iş yapamayan servisçi esnafımız yeni eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olmasıyla çok zor günler geçirmektedir” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin başladığı Mart ayından bu yana okul servislerinin kontak kapatarak iş yapamadığını ve 200 bini aşkın servisçi esnafının evine ekmek götüremediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak destek talep ettiklerini belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Covid-19 hastalığı nedeniyle örgün eğitim-öğretime ara verildiği için 6 aydır iş yapamayan servisçi esnafımız yeni eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olmasıyla çok zor günler geçirmektedir. Yüz yüze eğitimin 21 Eylül itibariyle başlayacak olması sektörde çalışan yaklaşık 200 bin servisçi esnafı onların yanlarında çalışan şoförler ile yardımcı personellerin 6 aydır süren mağduriyetlerinin uzaması bu kesimi daha çok mağdur etmektedir. Altı aydır çalışamayan servisçi esnafı için de çalışanlarda olduğu gibi kısa çalışma ödeneğine benzer bir destek mutlaka verilmelidir. Destek için de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedik” dedi.

“Servisçi esnafımız evine ekmek götüremiyor”

Aylardır iş yapamayan kontağı kapalı olduğu için marşa basamayan servisçi esnafının evine ekmek götüremediği gibi özellikle bankalara verilen teminat mektubu faizini dahi karşılayacak gücünün olmadığını ifade eden TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Korona virüs salgının ardından okulların kapanması ile faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan 200 bini aşkın servisçi esnafımız zor günler geçiriyor. Mart ayından bu yana hiçbir geliri olmayan ve devletten hiçbir destek alamadığı için kendi kıt imkanları ile evine ekmek götürmeye çalışan servisçi esnafımız zor günlerden geçiyor. Çok zor bir süreçten geçen servisçi esnafımızın sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak sıkıntıları dile getirdik” diye konuştu.

“Servisçi esnafımızın cebine kuruş girmiyor”

Salgın hastalığın ortaya çıktığı günden bu tarafa kapanan birçok iş yerinin tamamen bazı meslek gruplarının ise kısmen açıldığını, ancak servisçi esnafının Mart ayından bu yana hiç siftah yapamadığı gibi ödemek zorunda olduğu birçok zorunlu ödemelerinin bulunduğunu ifade eden Apaydın, “Servisçi esnafımız araç sigortasını, vergisini, vize, Bağ-kur ve SSK ödemelerini yapmak zorunda. Aynı zamanda 31 Ağustos tarihi itibariyle yüz yüze eğitimin başlayacağı bildirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan taşımalı eğitim ihalelerine giren esnafımız bir de teminat mektubu verdi. Çalışmadığımız halde verilen teminat mektupları için bankalara faiz ödüyoruz. Diğer önemli bir konu ise bazı servisçilerimiz araçlarının yaşı dolduğu için kredi ile yeni servis aracı alan ve borçlarını ödeyemeyen servisçimize acilen devlet bankaları faizsiz yeni kredi vererek özel bankalara olan borçlar kapatılmalı. En önemlisi ihale için alınan teminat mektupları iptal edilerek boşa bankalara faiz verilmemeli” şeklinde konuştu.