İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TŞOF Genel Başkanı Apaydın: "Ülkemize büyük geçmiş olsun”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Elazığ’da meydana gelen başta Malatya, Diyarbakır ve diğer bölge illerde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Elazığ'da meydana gelen başta Malatya, Diyarbakır ve diğer bölge illerde şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Elazığ merkezli şiddetli deprem sonrası yazılı bir mesaj yayınladı. Apaydın mesajında, “Meydana gelen depremde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanları ile bölgede milletimizi kurtarma, yaralılarımıza ve geri kalan halkımıza yardım için her türlü imkanı seferber edilmiştir. Bundan sonra en büyük duamız ve isteğimiz depremde can kaybının artmaması ve yaralanan vatandaşlarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.