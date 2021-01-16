TŞOF'tan yol ve köprü geçiş ücretlerinde indirim talebi

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan başkan Apaydın, “Köprü ve yol geçiş ücretlerine 2021 yılı için yüzde 26 zam yapıldı. Zaten nakliyeci esnafımızın zorunlu olarak geçtiği köprü ve yol geçiş ücretleri esnafımızın belini büküyordu. Nakliyeci esnafımıza zorunlu köprü ve yol geçişlerinin dışında alternatif ve ücretsiz geçiş imkanı sağlanmalı. Alternatif yol imkanı sağlanamıyorsa geçiş ücretlerine zam yapmak yerine ücretler düşürülmeli” dedi.

“Cezalar ticaretin önüne geçmemeli”

Zorunlu köprü ve yol geçişlerinde şoför esnafının yaşadığı sıkıntıları dile getiren Apaydın, “Gece gündüz demeden direksiyon başında görevini yürüten şoför esnafımız ücretli köprü ve yollardan geçerken geçiş kartında veya kredi kartında yeterli bakiyenin olup olmadığını takip edemiyor. Bazen cihaz geçiş kartının bakiyesi yetersiz oluyor ya da cihaz bozuk olduğu için okuma yapmıyor. Haliyle esnafımız da geçiş ücretinin ödenmediğinin farkına varamıyor ve cezaya maruz kalıyor. Esnafımız hiçbir şekilde uyarılmadan ve adresine tebligat yapılmadan gelen cezalar direkt icraya gönderildiğinde ise büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Nakliyeci esnafımız, geçiş bedelinin 4 katı cezaya maruz kalmanın yanı sıra bir de icra masrafları, avukatlık ücretleri vs. ödemek zorunda kalıyor. Bu mağduriyetin önüne geçmek için esnafımıza bildirimi yapılmalı” diye konuştu.

“Nakliyeci esnafımız geçiş ücreti yükünden kurtarılmalı”

Nakliyeci esnafı için alternatif geçiş hakkının sağlanmasının gerekliliğini de anlatan Apaydın, “Nakliyeci esnafımız icraya giden cezalar yüzünden ekmek teknesi olan aracını bile satmak zorunda kalabiliyor. Esnafımız haksız yere maruz kaldığı bu cezaların bedelini böyle ağır şekilde ödememeli. Köprü ve yol geçiş cezaları ödenebilir ve makul seviyede olmalı. Öte yandan ulaşım için gerekli yol, köprü, tünel gibi hizmetler kamu hizmeti olarak verilmeli ve nakliyeci esnafımız için alternatif geçiş yolları oluşturulmalı. Zaten pandemide zor şarlar altında çalışan şoför esnafımız bu yükten kurtarılmalı” şeklinde konuştu.