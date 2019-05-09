TSYD Ankara Buluşmalarında Sezon Finali konuğu Meriç Enercan oldu

Meriç Enercan, TSYD Ankara Şubesi'nde spor yazarları ve Ankara Üniversitesi ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Enercan, İletişim Fakültesi öğrencilerine öğrencilik yıllarını, mesleki deneyimlerini, gazetecilik anılarını, spor yazarlığı ve spor geçmişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu sene son kez organize edilen söyleşi de ortalamanın üzerinde eğitim almış büyüklerden biri olduğunu vurgulayan Meriç Enercan “İnsanlar zaman zaman okuluna , öğrenimine, dalına kızsa da her ne olursa olsun yaptığı işin değerini vermeli ve eğitimini almalı diye düşünüyorum” dedi.

Mesleğe yerel gazeteyle başlayıp spor muhabirliğiyle son veren Enercan, geçiş dönemini şöyle aktardı:

“Mesleğe yerel gazeteden başladım. Spor muhabirliğine ise Hürriyet'te stajyer olarak başladım. Daha önce belediye muhabirliği, kent muhabirliği, siyasi muhabirliği yaptım. Sonrasın da Fotospor maceram oldu. 2 sene sonra Hürriyet'e geri dönüp en sonda 2014 yılbaşında emekli oldum. Sonrasın da dernek yöneticiliği yaptım. Yaptığım her işten büyük keyif aldım. Birçok sıkıntı çekmeme rağmen gazetecilik mesleğinden devam ettim. Hatalarımı bilmeyerek ve düzelterek yoluma devam ettim.”

“Keşkelerden çok iyikim oldu”

Meriç Enercan, bu zamana kadar aklından geçen her şeyi yaptığını aktardı. Bu meslekten pişman olmadığını dile getiren Enercan sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi ki bu mesleği seçmişim. Basketbol Antrenörlüğü yaptım. Yetiştirdiğim oyuncular içinde çok iyi basketbolcular çıkmadı ama doktor çıktı inşaat mühendisi çıktı. Ben onları sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtardım. Bunların hepsi yaptığım mesleğin doğru ve iyi olduğunun kanıtı olarak bana geri döndü.”

“Yeri geldi izinlerimi kullanmadım ama hiç yorulmadım bu meslekten”

Mesleğin zorluklarına rağmen hiç yorulmadan sıkılmadan bu mesleği yaptığını söyleyen Meriç Enercan, “4 yıl haftalık izin kullanmadım, aylık izin kullanmadım, yıllık izin kullanmadım günde en az 10 saat 12 saat çalıştım hiç oturup ağlamadım. O işi üstlendiysem ve yapacaksam ağlamadan sızlamadan yapacaksın. Şimdi bakıyorum arkama hatada yapmışım ama vicdanen rahatım” diye konuştu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, etkinliklere bu sezon için ara verildiğini ve yeni sezonda yeni projelerle bir arada olacaklarını söyledi.