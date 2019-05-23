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TSYD Ankara Şubesi iftar yemeğinde buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi iftar programı düzenledi.


Balgat'ta bulunan bir restoranda düzenlenen programda, gazeteciler ve spor camiasından önemli isimler bir araya geldi. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, iftar programında yaptığı konuşmada, katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür ederek, "Spora hizmet için el birliğiyle çalışacağız. İşimiz sadece spor yazarlığı değil. Sporun, sporcunun gelişimi için projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Programa, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankara Hakem İl Kurulu Başkanı Sürhat Müniroğlu, Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Gündoğdu ve dernek üyesi gazeteciler katıldı.

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