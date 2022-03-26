TSYD Ankara Şubesi'nin düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) Ankara Şubesi'nin düzenlediği "Ankara'da Yaşam" ve "Ankara'da Spor" başlıklı fotoğraf yarışmasında dereceye giren katılımcılara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Ayrıca ödül töreninde TSYD'ye yeni üye olan bazı katılımcılara da rozetleri takdim edildi. Yeni üyelerin rozetlerini, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Sadettin Ölmez ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu taktı.

Düzenlenen fotoğraf yarışmasında "Ankara'da Yaşam" kategorisinde birinci seçilen Seyit Ali Ünal'a ödülünü Türkiye Güreş Federasyonu Eski Başkanı Ahmet Ayık verirken, "Ankara'da Spor" kategorisinde birinci olan Mert Bülent Uçma'ya ödülünü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata verdi.

Ödül töreninde yaklaşık bir yılda önemli projelere imza attıklarını belirten TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ata, "Geldiğimiz noktada birçok projeye imza attık. Projelerin içerisinde beni en çok etkileyen, gaziler adına düzenlediğimiz etkinliğin sponsoru olmamızdı. Genç meslektaşlar, tecrübeli abilerinin arasında bir yarışma ile ödül kazananlar var. Uzun zamandan beri, yeni üyeler için TSYD Ankara Şubesi olarak bir toplu tören yapamamıştık" ifadelerini kullandı.