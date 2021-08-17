TTK'nın Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Mardin'de başladı

Türk Tarih Kurumunun (TTK) düzenlediği Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Mardin'de gerçekleştirilen konserle başladı.

‘Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri' kapsamında Türk Tarih Kurumunun düzenlediği “Yunus Emre'den İlahiler: Mehmet Kemiksiz Konserleri” serisinin ilki 16 Ağustos'ta Mardin Artuklu Üniversitesinde verildi. Konserin ilk açılış konuşmasını Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin yaptı. Çetin, konuşmasında Yunus Emre'nin şiirlerinde bulunan birlik olma duygusuna dikkat çekerek konserler vesilesiyle Türk Tarih Kurumunun halkla bir araya gelerek onların kurumdan beklentilerini dinlemeyi umduğunu belirtti.

Konserde açılış konuşması yapan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise Yunus Emre'yi bugüne taşıyanın sevgi ve hümanizmle birlikte eserlerinde kullandığı saf, berrak ve duru Türkçesi olduğunu belirtti ve Türkçenin dünya dili olması yönünde gösterilmesi gereken hassasiyete vurgu yaptı.

Konserden önce Prof. Dr. Haşim Şahin Yunus Emre'nin tarihî kişiliğini ve tasavvuf felsefesini izleyicilerle paylaştı. Yunus Emre'nin yaşadığı 13. yüzyıl Anadolu'sunun siyasi ve kültürel ortamını anlattıktan sonra vahdet-i vücud anlayışının önemli bir temsilcisi olan Yunus Emre'nin Anadolu'dan Azerbaycan'a, Suriye'ye kadar geniş bir coğrafyayı gezerek fikirlerini yaydığını dile getirdi. Prof. Dr. Haşim Şahin'in konuşmasının ardından Türk tasavvuf musikisinin önde gelen isimlerinden Mehmet Kemiksiz ve ekibi Yunus Emre ilahilerini seslendirdi.