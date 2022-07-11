TUBİL, Türkiye Şampiyonası'na gidiyor

Ankara Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 25-26 Haziran'da Konya Akşehir'de düzenlenen bölge yarışmasında, minikler ve yıldızlar grubunda rakiplerini tek tek eleyerek bölge birinci oldu.

9-12 yaş arası miniklerde Mardin Yöresi, 12-16 yaş arası yıldızlarda ise Antalya Yöresi'ne ait performanslarıyla birinci olan gençler, kupayı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu As Başkanı Taner Bozkuş'tan aldı. TUBİL'in genç yetenekleri,28 Ekim'de Marmaris'te yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandı.

Bölge finalinin ardından hedeflerinin Türkiye Finali olduğunu söyleyen gençler, desteği için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür etti.

Yenimahalle'nin gururları

TUBİL'in başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Onlar Yenimahalle'nin gururu. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Halk dansları bizim kültürümüz ve bu kültürü devam ettiriyoruz. Biz Yenimahalle'de, öz değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.