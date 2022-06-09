TUBİL'in minik balerinleri sahnede

Yenimahalle Belediyesi TUBİL Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu'nda eğitim gören Yenimahalle'nin minik balerinleri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde sergiledikleri yılsonu bale gösterisi ile izleyicilerden tam not aldı.

Bale alanında yeteneklerini sergileyen ve öğrendiklerini uyum içerisinde sahneye yansıtan küçük dansçıları aileleri de yalnız bırakmadı. Heyecanla çocuklarının sahneye çıkmasını bekleyen anne ve babalar rengarenk kıyafetleriyle sahnede şov yapan çocuklarını görünce duygu dolu anlar da yaşandı. 70'den fazla çocuğa bale eğitimi veren TUBİL eğitmenlerinin hazırladığı bu yıl 11'incisi düzenlenen yıl sonu gösterisinde 4-16 yaş arası minikler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

"Kültür ve sanatın her dalına sahip çıkıyoruz"

Yenimahalle Belediyesi olarak kültür ve sanatın her dalına sahip çıkıyoruz diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gerek dans, gerek müzik gerekse tiyatro buluşmalarımız da eğitimlerimiz de devam ediyor. Halk dansları ve modern dans dallarında TUBİL'le Yenimahalleli her yaş grubundan çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Belediyemizin halk dansları topluluğu olan TUBİL; ilçemizi ve ülkemizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında başarıyla temsil ediyor” dedi.