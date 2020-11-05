Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. Varank, ödül töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Aralık ayında yapılacağını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. TÜBİTAK'ın bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunan bilim adamlarını teşvik etmek üzere her sene ödüller verdiğini ifade eden Varank,"TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde bu sene 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Temel bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Soylak ve İsmail Türkan, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Özgür Barış Akan ve Hilmi Volkan Demir, Bilim Ödülü almaya layık görülmüşlerdir" dedi.

Varank, TÜBİTAK Teşvik Ödülleri kapsamında ise temel bilimler alanında Dr. Öğretim Üyesi Bilge Baytekin ve Ferdi Karadaş, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Sinem Çöleri ve Hakan Usta, Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin ve Mustafa Serdar Önses, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Elif Çadırcı, Doç. Dr. Aydan Dağ ve Tevfik Tamer Önder, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Doç. Dr. Emre Selçuk, Dr. Öğretim Üyesi Selim Erdem Aytaç ve Gaye Soley'in TÜBİTAK 2020 yılı Teşvik Ödülleri'ne layık görüldüğünü açıkladı.

Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan'ın da bu sene TÜBİTAK Özel Ödülü'nün sahibi olduğunu bildiren Varank, "Ödüle hak kazanan tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyor, aday gösteren kuruluş ve kişilere, değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

Varank, ödül töreninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Aralık ayı içerisinde yapılmasının planlandığını duyurdu.