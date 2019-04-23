TÜDAM 'Sıfır Atık' taslağını görüşecek

‘Revize Edilen Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağının' değerlendirileceği bir çalıştay düzenleyecek olan TÜDAM, buradan çıkacak sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla paylaşacak.

Geri dönüşüm sektöründe yaşanan sorunlar noktasında yaptıkları faaliyetlerle dikkat çeken Tüm Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM), ‘Sıfır Atık' konusundaki çalışmasına yeni bir ivme kazandırdı. Daha önce düzenlediği ‘Sıfır Atık Çalıştayı'yla kamuoyunda farkındalık oluşturan ve sektör temsilcileriyle konuyu masaya yatıran TÜDAM, bu kez de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı ‘Revize Edilen Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağını' ilgilileriyle ele alacak.

26 Nisan Cuma günü Ankara Meyra Palace Otel'de düzenlenecek olan çalıştayın toplumun her kesimini ilgilendirdiğini belirten TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç, “Bir önceki çalıştayımızda ortak akıl ve ortak fikirle belirlediğimiz Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağının oluşmasında katkı da bulunmuştuk. Şimdi de revize edilen bu yönetmelik taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız” dedi.

Gündemde tutmaya çalışıyoruz

Dünya üzerindeki nüfus ve yasam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşandığını ve bu durumun doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken TÜDAM Başkanı Kılıç, şunları söyledi:

“Ne yazık ki dünyanın dengesi bozuluyor ve sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişemiyor. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkıyor. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır. Haliyle biz de TÜDAM olarak böylesine önemli bir konuyu sektörümüzün ilgili temsilcileriyle gündemde tutmaya çalışıyor ve bu noktada atılması gereken adımlara ortak oluyoruz.”