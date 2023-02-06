TÜDKİYEB Başkanı Çelik: “Depremden dolayı tarifsiz acılar yaşamaktayız”

Başkan Çelik, can kaybına neden olan depremden dolayı tarifsiz acılar yaşadıklarını belirtti. Çelik, yaşanılan felaketin yaralarının sarma zamanı olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Devletimizle birlikte el ele vererek tüm oda, birlik ve dernekler gibi sivil toplum kuruluşları olarak ihtiyaç duyulan malzemeleri temin noktasında seferberlik yapacağımız gündür. Dolayısıyla Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak birliklerimiz nezdinde öncelikle deprem bölgelerinde kış şartları göz önüne alınarak en çok ihtiyaç duyulabilecek battaniye başta olmak üzere gıda maddeleri teminine ilişkin AFAD ile iş birliği halinde yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Yurt genelinde faaliyet gösteren 80 il birliğimize kampanyamıza ilişkin gerekli duyurular yapılmış olup her birliğimizin canı gönülden kampanyaya katılacağını ve ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde merkez birliğimize verilecek her türlü maddi ve manevi göreve hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Artçı depremlerin devam ettiği bir ortamda kurtarma ekiplerimiz ve vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve AFAD başta olmak üzere devletimizin görevli kuruluşlarının uyarılarının dikkate alınması hususunu önemsiyoruz. Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında AFAD ve tüm devlet unsurlarımıza Allah'tan kolaylıklar vermesi temennilerimizle tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyet ve desteği göstermelerini diliyoruz.”