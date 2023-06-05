TÜDKİYEB Başkanı Çelik: “Tarımda kaybedilecek zamanımız yok”

Genel Başkan Çelik, Bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim törenine katılarak eski Bakan Kirişci'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni Bakan Yumaklı'ya başarılar diledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, devir teslim töreni sonrasında yaptığı açıklamada, “Yeni Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın Bakan Yardımcılığı yaptığı görev süresince büyük hizmetleri olmuş ve Bakanlığımıza bağlı KİT'lerle ilgili yaşadığımız sorun ve sıkıntılara hiç zaman kaybetmeksizin çözüm odaklı yaklaşımla yolumuzu açarak büyük başarılara imza atmıştır. Dolayısıyla Bakanlık görevine gelmesiyle birlikte tarım sektöründe olumlu bir hava yaratılmıştır. Sektör temsilcileri ve paydaşları olarak bir ekip ruhu içerisinde Sayın Bakanımızla güzel hizmetlere adım adım ilerleyeceğimize olan inancım tamdır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şanına yakışır bir kabine oluşturmuş olması 85 milyon insanımız adına memnuniyet vericidir. Yeni kabinede görev alan sektörümüzün sorunlarına vakıf Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve tüm Bakanlarımıza üstün başarılar diliyoruz. Ülkemizin refahı ve selametine yapılmış olan her türlü hizmeti saygıyla anmak ve takdir etmek bizim vazifelerimizden birisidir. Bu manada tarım sektörüne yapmış olduğu güzel hizmetleriyle daima takdirle anılacak olan eski Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ve diğer Bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Tarımda kaybedilecek zamanımız yok”

Genel Başkan Çelik, artık tarımda kaybedilecek zaman olmadığına vurgu yaparak, “Tarım sektörünün çözüm bekleyen birçok sorunu vardır. Hiç vakit kaybetmeden tarımda peş peşe yapılacak hamlelere ihtiyaç vardır. Bu nedenle tarımda kaybedilecek zamanımız yoktur. Türkiye'nin Yüzyılı üretim yılı olmalıdır. Üretim yolunda sağlanacak başarıdan dolayı kazanan hem üreticilerimiz, hem vatandaşlarımız ve dolayısıyla da ülkemiz olacaktır. Onun içindir ki sorunların çözümünde savunma sanayi kadar önemli olan tarım sektörü birinci sırada yer almalıdır. Bizim gayretimiz gerek tüketicilerimizin gerekse üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin hak ve menfaatlerini korumak adına tarım sektörünün tüm sorunlarının çözümünde Merkez Birliği olarak aktif rol almak olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de 7/24 Bakanlığımızın emrindeyiz. Bizim taleplerimiz kişisel çıkarlar için değil üreticilerimizin önünü açmak ve 85 milyon tüketicimizin hak ve menfaatlerini korumak için olacaktır. Dolayısıyla Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın önderliğinde Bakanlığımız bürokratları ile el ele vererek sorunlarımızın hızlı bir şekilde çözüleceğine olan inancımız tamdır“ dedi.