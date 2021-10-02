TÜDKİYEB Başkanı yeniden Nihat Çelik oldu

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 4. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da özel bir otelde gerçekleştirildi. Yapılan seçimde TÜDKİYEB Başkanlığına oy çokluğu ile yeniden Nihat Çelik seçildi. Tek aday olarak seçime katılan Nihat Çelik delegelere yaptığı konuşmada görevde olduğu yaklaşık 5,5 yıllık süre içerisinde küçükbaş hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Yeniden başkan olan Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünü ülkenin en önemli mesleklerinden biri haline getireceklerini söyledi.

Sektörün sorunları ile ilgileneceklerini belirten Başkan Çelik, en büyük sorunun çoban bulamamak olduğuna dikkati çekti. Çözüm önerisi olarak yabancı uyruklu çoban standartlarının belirli bir kısıtlama ile Türkiye'ye girebilmelerinin önünün açılması yönünde çalışılması gerektiğini söyledi. Çelik, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin artmasının da üreticiyi zora soktuğunu aktardı.