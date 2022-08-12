TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “2022 yılının ilk 6 ayı sonunda küçükbaş hayvan sayısı 58.4 milyona ulaştı”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, 2022 yılı Haziran ayı hayvancılık üretim istatistiklerini değerlendirdi. Koyun sayısının Haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,1 artarak 46 milyon 123 bin baş, keçi sayısının ise yüzde 0,1 azalarak 12 milyon 325 bin baş olarak gerçekleştiğini bildirdi. Çelik 2021 yılında 57 milyon 520 bin olan toplam küçükbaş hayvan sayısının 2022 yılının ilk altı ayında yüzde 1,6, 2021 yılının haziran ayına göre ise yüzde 1,8 artarak 58 milyon 450 bine ulaştığını söyledi.

Çelik, küçükbaş hayvan sayısındaki artıştan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, “2021 yılsonu rakamlarına göre bizim küçükbaş hayvan sayımız 57 milyon 520 bin civarındaydı. Bu yılın ilk 6 ayı için en azından 60 milyonun üzerinde bir beklentimiz vardı. Ancak küçükbaş hayvan sayımızda bu altı aylık dilimde yüzde 1,6 oranında yani 900 bin civarında bir artış sağlanmıştır. Geçen yılın Haziran ayı verilerine göre değerlendirildiğinde ise yine yüzde 1,8 oranında bir artış olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla küçükbaş hayvan sayısındaki artışı yeterli görmemekle birlikte sektörümüz açısından bir gerileme olmaması bakımından kayda değer ve memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.

Çelik, açıklamasının devamında küçükbaş hayvancılığın ülkemiz coğrafyasına en uygun hayvancılık faaliyeti olduğunu belirterek, “Küçükbaş hayvancılık günümüz ekonomik şartları göz önüne alınarak daha fazla desteklenmelidir. 2006 yılından itibaren destekleme kapsamına alınan küçükbaş hayvancılık o tarihlerde 31 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahipken bugün 58 milyonlara kadar özellikle desteklemelerin sayesinde yükselmiştir. Ancak son iki yılda anaç koyun keçi desteklerinin artırılmaması nedeniyle hayvan sayımızdaki artış da önceki yıllara kıyasla beklenenden az olmuştur. Dolayısıyla destekleme miktarlarının mutlaka güncellenerek artırılması sektörümüzün, hayvancılığımızın ve nihayetinde ülkemizin geleceği açısından son derece önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu.