TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Buzağılarda tespit edilen Korona virüsünün hayvanlardan insanlara bulaşması söz konusu değildir"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, buzağılarda ishal sonrası yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıktığı yönündeki haberlere ilişkin, “Buzağılarda tespit edilen Korona virüsünün hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara bulaşması gibi bir durum söz konusu değildir" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, son günlerde bir bölgedeki buzağılarda ishal sonrası yapılan korona virüs testlerinin pozitif çıktığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulunarak, yetiştiricileri asılsız haberlere itibar etmemeleri noktasında uyardı. Genel Başkan Çelik, buzağılarda tespit edilen virüsün insanlarda tespit edilen virüs ile bir ilgisinin bulunmadığını ifade ederek “Son bir iki gün içerisinde ülkemizin bir bölgesinde buzağılarda yayıldıkça yayılıyor, ishalle başlıyor ve ölümle sonuçlanıyor diye bahis konusu yapılarak buzağıların testlerinin pozitif çıktığına dair haberler çıkmıştır. Öncelikle ifade etmek gerekirse buzağılarda ishalle birlikte meydana çıkan hastalığın bugün halen mücadelesini verdiğimiz insanlardaki Korona virüs ile herhangi bir ilgisi yoktur. Buzağılarda görülen korona ishalinin ne kedi veya köpeklerde görülen korona virüs tipiyle nede insanlardaki korona virüs ile bir alakası yoktur. Üstelik buzağılarda görülen ishal durumu yeni bir olay olmayıp pandemi döneminin çok öncesinde yani 50 yıl önce de bilinen ve sadece yeni doğan ve 1-2 aylık buzağılara özgü korona ishalidir. Ancak insanlara bulaşması veya insanlardan buzağılara bulaşması söz konusu değildir” dedi.

“Viral etkenlerin rotavirus olduğu birçok araştırmacı tarafından tespit edilmiştir”

Buzağı İshallerinin nedenleri arasında bakteriyel etkenlerin yanında viral etkenlerin de söz konusu olduğuna vurgu yapan Başkan Çelik, “İshalli buzağılara bakıldığında en fazla rastlanılan viral etkenlerin korona ve rotavirus olduğu birçok araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. Bilim insanlarınca korona ve rotavirus enfeksiyonlarının daha çok ilk bir haftalık döneminde görüldüğü ortaya konulmuş ve kolostrum dediğimiz ağız sütünü yeterli düzeyde almayanlar ile bakım ve besleme şartları olumsuz olan yeni doğanların hastalığa karşı daha duyarlı olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla buzağıların ishal olmalarının başlıca nedenleri rotavirüs ve korona virüslerdir. Tüm Dünyada pandemiye neden olan insanlardaki korona virus etkeni olan Korona virüs virüsü ile birbirlerinden tamamen farklıdır. Söz konusu haberdeki buzağıların Korona virüs olarak pozitif çıkmış olmaları doğruyu yansıtmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“Yetiştiricilerimizin tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yoktur”

Başkan Çelik, pandemi süreci boyunca şu ana kadar buzağılardan ve kedi köpek gibi evcil hayvanlardan insanlara geçen bir korona virüs vakası bildirilmediğine dikkat çekerek "Yetiştiricilerimizin tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yoktur. Şu ana kadar Korona virüs nedeniyle herhangi bir hayvanın öldüğü bilgisi henüz açıklanmamıştır. Hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde de herhangi bir vaka yaşanmamıştır. Onun için yetiştiricilerimiz hayvancılık faaliyetlerine gönül rahatlığı ile devam etsinler. Ahırlarını boş bırakmasınlar. Dolayısıyla üreticilerimiz yetiştiricilerimiz asılsız haberlere itibar etmeden üretmeye yetiştirmeye devam etsinler. Yıllardır hayvancılık alanındaki en büyük sorunlardan biri olan ve buzağılarda sıkça görülen ishal durumlarında hemen bir veteriner hekime başvursunlar" ifadelerine yer verdi.

Çelik ayrıca buzağılardaki korona ve rota virüslerine karşı yavru ve annelerinin aşılanması gibi koruma yöntemlerinin gereğine işaret ederek “Yeni doğan buzağılarda görülen korona ve rotavirüs ishallerinin tedavisi noktasında aşıların yapılması, yani yeni doğan yavrularla birlikte annelerinin aşılanması tercih edilecek bir korunma yöntemidir” dedi.