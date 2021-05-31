TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Keçi sütü, anne sütü kadar değerlidir”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) almış olduğu karar ile 1 Haziran tarihinin "Dünya Süt Günü" olarak tüm dünyada kutlandığını belirterek, "Başta sektördeki tüm yetiştiricilerimiz ve paydaşlarımız olmak üzere tüketicilerimizin, süt sektörünün tüm aşamalarında hizmet veren herkesin Dünya Süt Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

İnsan yaşamının her aşamasında sütün çok önemli bir besin kaynağı olduğunu belirten Çelik, “Ülkemizde süt içme alışkanlığı diğer ülkelere göre maalesef daha düşük seviyelerde. Süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılması, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması açısından hayati önem taşımaktadır. Süt, kemik yapısını güçlendirmeyi, büyüme ve gelişmeyi, sinir sistemini güçlendirmeyi sağlarken, vücut direncini artırır ve vücudun ihtiyacı olan birçok vitamin içerir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için, süt tüketiminde alışkanlık kazandırılması, farkındalık oluşturulması gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

“Koyun ve keçi sütü sağlıktır”

Çelik, Anadolu'da ve Trakya'da tarih boyu koyun ve keçinin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Koyun ve keçi sütü sağlıktır. Küçükbaş hayvancılık bu toprakların sigortasıdır. Küçükbaş hayvancılık olmadan sürdürülebilir bir tarım düşünülemez. Küçükbaşta besi hayvancılığı yapılmamakta, hayvanlar meralarda otlatılmaktadır. Mera ve yaylalarda doğal beslenen küçükbaş hayvanlar, etiyle, sütüyle organik yapıya sahip, çok güçlü bir besin maddesidir. Koyun sütü ve keçi sütü içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, mineraller ve vitaminler ile bebeklerden yaşlılara kadar tüm insanların beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir" değerlendirmesinde bulundu.

“Keçi sütü, anne sütü kadar değerlidir”

Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada, koyun ve keçi sütünün insan sağlığı ve gelişimi açısından çok yararlı ve önemli olduğu bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Özellikle keçi sütü yüzyıllardan beri araştırmalara konu olmuştur. Öyle ki, ünlü Hekim Hipokrat bile keçi sütünün yararlarını vurgulamıştır. Keçi sütü, içerdiği protein ve yağ moleküllerinin daha küçük ve daha kolay parçalanabilir bir yapıda olması sebebiyle, sindirimi kolaylaştırmakta, bu nedenle bebeklerin beslenmesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca içerdiği protein, vitaminler ve mineraller ile keçi sütü, anne sütü kadar değerlidir.”

“Koyun ve keçi sütünün tedavi edici özelliği var”

Çelik, sağlıklı bir yaşam için, koyun, keçi sütü ve ürünlerinin beslenme rutinine kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bilhassa salgın döneminde hastalıklarla mücadele edebilmek için organik gıdalara yöneldik. Koyun sütü yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu sayede kemik ve diş dokusunu güçlendirir, enfeksiyonlara ve cilt hastalıklarına iyi gelir. Keçi sütü ise astım, alerji, deri hastalıkları, yorgunluk, baş ağrısı gibi şikâyetler için doğal bir ilaçtır. Laktoza karşı intoleransı olanlar keçi sütü ve keçi sütünden yapılan peynir, yoğurt gibi ürünleri tercih edebilir. Faydaları saymakla bitmeyen koyun ve keçi sütü bağışıklık güçlendiricidir, tedavi edici özelliği vardır" ifadelerini kullandı.

Koyun, keçi süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi daha fazla özendirilmelidir

Her gün düzenli olarak süt tüketilmesi ve süt içmenin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğinin altını çizen Genel Başkan Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle koyun, keçi süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi daha fazla özendirilmelidir. Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüm zorlu şartlara rağmen çalışan, emek veren yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin 1 Haziran Dünya Süt Gününü bir kez daha kutluyor, tüm vatandaşlarımızı günde en az bir bardak süt içmeye davet ediyor, sektörümüzün gelişimi için desteklerini artırarak devam ettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye de şahsım ve sektörüm adına teşekkür ediyorum."