TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Küçükbaş hayvancılıkta kredi üst limiti 15 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, açıklamasında Ziraat Bankası tarafından tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair cumhurbaşkanı kararının 6 nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, “31 Aralık 2022'de sona erecek olan Tarımsal üretime sağlanan düşük faizli kredi uygulamasının süresinin alınan kararla 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması tarım sektörüne kredi desteğinin devamı açısından son derece olumlu olmuştur. Ayrıca kredi üst limitlerinin de büyük oranda artırılmış olmasını sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik, hazine destekli düşük faizli kredilere ilişkin kararı küçükbaş hayvancılık açısından değerlendirerek, “Yeni kararla birlikte küçükbaş hayvancılıkta yatırım ve işletme kredilerindeki üst limit 15 milyon liradan 25 milyon liraya çıkarıldı. Bu yüzde 70 civarındaki bir artış demektir. Ayrıca indirimli faiz oranları yüzde 75 olmakla birlikte bazı kriterlere göre bu oran yüzde yüzü bulabilecektir. Bakanlığımız tarafından belirlenecek öncelikli bölgede yatırım, atıl işletme satın alma, yurt içinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, genç çiftçi ile kadın çiftçi kriterleri göz önüne alınarak her bir kriter için belirlenen yüzde onluk indirimli faiz oranlarıyla kullanılacak düşük faizli krediler yüzde yüzü yani sıfır faizden kredi kullanımını sağlayacaktır. Kriterler içerisinde genç çiftçiler ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık tanınmasını da memnuniyetle karşılıyor hem sektörümüzün gelişimi hem de gençlerimizin köyüne dönüşünde etkili olacağını bekliyoruz. Sektörümüzün genç çiftçi veya girişimcilere ihtiyacı olduğu açık bir şekilde ortadayken köylerdeki genç nüfusun artırılarak üretime yönlendirilmesi açısından hazine destekli düşük faizli kredilerden mutlaka yararlanmaları sektörümüze büyük güç katacaktır. Bu kararın mutlaka sektörümüze olumlu yansımasıyla birlikte bir hareketlilik getireceğini bekliyoruz” dedi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmesi yönünde alınan her türlü kararı destekleyerek arkasında durduklarına vurgu yapan Çelik, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sektörümüzün gelişimindeki hamlelerini, kararlarını tarımsal üretimin devamı noktasında oldukça değerli görüyoruz. Dolayısıyla tarım sektörünün finans sorununa yüzde yüzü bulan faiz indirim oranlarıyla desteklenmesinin devamı yanında hem süre uzatımı hem de kredi üst limitlerinin artırılmasını memnuniyetle karşılıyor kendisine sektörümüz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu kararın sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.