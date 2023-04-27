TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Üretimin sürdürülebilirliğini devam ettirmek için tüm imkanlar seferber edilmelidir”

Üretememenin sonucu açlık ve kıtlıktır. Dolayısıyla üretimin sürdürülebilirliğini devam ettirmek için tüm imkanlar seferber edilmelidir” dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla binlerce yıldır nebati ve hayvansal üretimin yapıldığı potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Dolayısıyla kalkınmanın temel unsuru tarımdır. Bu nedenle acilen topyekun üretim seferberliği başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Üreten ülke konumundan hızla tüketen ülke konumuna gelindiğine dikkati çeken Çelik, “Üretimden vazgeçtik, tüketici bir toplum olduk. Üretmeden tüketen toplumların tembelliğe iyice alışır duruma gelmesinin gelecek için telafisi olmayan sonuçları olacaktır. Onun için üretmekten başka bir çaremiz yoktur. Dolayısıyla tarımın milli gelire ve istihdama katkısı artırılmalı, çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz daha fazla desteklenmeli, tek bir karış toprağımız boş bırakılmamalı, daha da önemlisi kırsal kesimlerden kentlere göç mutlak surette önlenmelidir” dedi.

Çelik, genç nüfusun kırsala dönüşünün sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Genç Çiftçi Hibe Projesi ve bunun gibi alternatif yeni projelerle gençlerimizin kırsalda tutulması veya kentlerde asgari ücretle de olsa iş peşinde koşarak hayata tutunmaya çalışan gençlerimizin kırsala dönüşünü sağlayacak projelerin uygulanması üretim seferberliğinin ilk adımlarından birisi olmalıdır. Genç nüfusun yanında tarımdan kopmuş insanlarımızı da yeniden üretime yönlendirmek için kapsamlı bir teşvik ve destek modeline geçilmelidir. Destek modelinin başında ise üreticilerimizin sosyal güvenlik primlerinin devletimiz tarafından karşılanır olmasıdır. Dolayısıyla kırsalı ayağa kaldırmak suretiyle istenilen düzeyde üretim gerçekleştirecektir” açıklamasını yaptı.

"Üretimin sürdürülebilirliğini devam ettirmek için tüm imkanlar seferber edilmelidir"

Türkiye nüfusunun beslenmesi ve gıda güvencesinin sağlanmasının ancak tarımsal üretimin artırılmasıyla mümkün olacağına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

“Üretemezsek tüketemeyiz. Üretememenin sonucu açlık ve kıtlıktır. Dolayısıyla üretimin sürdürülebilirliğini devam ettirmek için tüm imkanlar seferber edilmelidir. Yazlık ekim dönemine girdiğimiz şu sıralarda çiftçilerimizin tarlalarını en kısa sürede ekmeleri, atıl olarak bekleyen arazileri değerlendirmeleri için tohum, gübre, ilaç, mazot gibi çeşitli tarım girdilerde de büyük indirimlere gidilerek üretime yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca yetiştiricilerimizin de ağılındaki, ahırındaki hayvanlarını elden çıkarmaları önlenmelidir. Üretim yolunda engel gibi görülen kapılar sonuna kadar açık tutulmalıdır. Milli ve güçlü ekonomi için üretim, üretim, üretim. Başka bir yol yok.”