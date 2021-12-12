TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'ten Yerli Malları haftası nedeniyle açıklamalar

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Yerli Malları Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada dünyada her dokuz

kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, pandemi nedeniyle açlık probleminin daha da artabileceğini, bu nedenle tarımsal üretimde kendine yeter ülke olmanın, daha da önemlisi yerli malı kullanmanın önemli hale geldiğini belirtti. Çelik, ”Tarım sektörümüz büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin tamamının kullanılması durumunda ülkemiz insanının gıda güvencesini yerli üretimle sağlamakla kalmayız, rahatlıkla içerisinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ihtiyacını da karşılayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yurttaki gıda güvencesi için bitkisel üretimin yanı sıra özellikle sağlıklı et ve süt ürünlerine erişimin sağlanabilmesi amacıyla küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, “Ülkemizde son yıllarda küçükbaş hayvan sayısında artışlar yaşanması bu bakımdan önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın nüfus başına bir küçükbaş hayvan olacak şekilde artırılması talimatları, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin yeni destekler vermesi küçükbaş hayvan sayımızın 57,4 milyona ulaşmasını sağlamıştır. Bu sayının hedefimiz olan 90 milyona çıkarılması için Bakanlığımız ve Birliklerimizle beraber gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Hedefimiz insanımızın sağlıklı kırmızı et ihtiyacını ithalata gerek kalmadan karşılamaktır" dedi.

“Kırsala dönüş projelerine ağırlık verilmeli”

Kırsalda yaşayan nüfusun her geçen gün azaldığını, kırsalda yaş ortalamasının ise 55'e yükseldiğini ifade eden Çelik, gençlerin kırsala dönmesi ve üretime katılması için gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek, "Ancak bu şekilde tarım ve hayvancılık ve özellikle de küçükbaş hayvancılığımızın yaşadığı sorunlar çözüm bulacak, hedeflerimize daha kolay ulaşmamız mümkün olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Küçük aile işletmeleri desteklenmeli”

Yerli Malı Haftası'nda küçük aile işletmelerinin sürdürülebilir üretimdeki rollerinin göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu belirten Çelik, yayınlanan raporlara göre son beş yılda on milyonlarca insanın kronik olarak

yetersiz beslenenler safına katıldığını, yaklaşık 690 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği dünyada gıda krizlerinin yaşanmaması için küçük çiftçi ailelerinin desteklendiğini ifade etti. Ülkedeki tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğunun küçük aile işletmelerinden oluştuğunu belirten Çelik, “Küçük aile işletmelerimiz tarımımızın sigortası, gıda güvencemizin teminatıdır. Kırsalda Kalkınmanın sağlanması için önemli yapı taşı olan Küçük Aile İşletmeleri mutlaka pozitif ayrımcılık anlayışıyla daha çok desteklenmelidir” ifadelerine yer verdi.

“Gıda israfını azaltmalıyız”

Çelik, dünya nüfusunun 2050 yılında 9,7 milyara ulaşacağının tahmin edildiğine de dikkat çekerek, “Artan nüfusa karşılık, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 25'inin israf edilmesi, insanlığın gıda güvencesini sorunlu hale getirmiştir. Türkiye'de de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edilmekte ve her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılmaktadır. Dolayısıyla gıdada israfın azaltılması için ne gerekiyorsa yapılması mutlaka sağlanmalıdır” dedi.