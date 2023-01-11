TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: “Cumhurbaşkanımızın Tarım BAĞ-KUR sigortalılarının EYT kapsamında sorunlarının çözüleceği müjdesini memnuniyetle karşılıyoruz”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından EYT kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılarının sorunlarının çözüleceği yönündeki müjdesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklama ile 08 Eylül 1999 öncesi işe başlayan çalışanların yaş şartı olmadan emekliliğine imkân sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacağını ifade ederek yüzbinlerce çiftçimizi yakından ilgilendiren Tarım BAĞ-KUR sigortalıların da EYT kapsamında sorunlarının çözüleceği müjdesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz” dedi.

Genel Başkan Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin emeklilik şartları bakımından 4/a kapsamına alınması talebinde bulunarak “Tarımsal faaliyette bulunan çiftçi ve yetiştiricilerimiz aynı zamanda hem işveren hem de kendi işletmesinin işçisidir. Bundan dolayı 4/b kapsamında değerlendirilmemesi gerekir. Kendi işinin işçisi durumunda bulunan çiftçi ve yetiştiricilerimiz emeklilik şartları bakımından 4/b yerine 4/a kapsamına alınması hakkaniyetin gereğidir. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak olan Kanun tasarısında yüzbinlerce Tarım BAĞ-KUR sigortalısı çiftçilerimizin EYT kapsamındaki sorunlarının çözülmesi yanında emeklilik şartlarının da 1999 öncesi ve sonrasına bakılmaksızın SSK'daki 4/a gibi değerlendirilerek emeklilik şartlarının eşitlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Asgari ücretteki artıştan dolayı yükselen Bağ-Kur primlerinin çiftçiler tarafından ödenemez durumda olduğuna dikkat çeken Çelik, “BAĞ-KUR primleri 2023 yılında asgari ücrette meydana gelen artışlar nedeniyle 3 bin 452 liraya yükselmiştir. İşin doğası gereği hayvan yetiştiriciliği neredeyse 24 saat çalışmayı gerektiren bir faaliyet olmasına karşılık elde edilen gelir sezonluktur. Dolayısıyla yetiştiricilerin düzenli bir geliri olmadığından yüksek BAĞ-KUR primlerini ödemede büyük zorluklar yaşamaktadır. Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devletimiz tarafından tarım BAĞ-KUR primlerinin yüzde 50 oranında desteklenmesi, çiftçi ve yetiştiricilerimiz için en iyi müjdelerden biri olacaktır” ifadesini kullandı.