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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik; “Danışma Kurulu Birliklere ve yetiştiricilere çok büyük faydalar sağlayacak”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Merkez Birliği bünyesinde Birlik Başkanlarının yer aldığı Danışma Kurulu oluşturulduğunu açıklayarak, kurulun sektöre büyük faydalar sağlayacağını söyledi.


TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik açıklamasında Danışma Kurulunun Merkez Birliği tarihinde ilk kez kurulduğunu ve yeni bir vizyonla sektörün hizmetinde olacaklarına dikkat çekerek, "Merkez Birliğimizin 2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda alınan karar gereğince Merkez Birliğimiz bünyesinde ilk kez olmak üzere küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının ele alınacağı TÜDKİYEB Danışma Kurulunu oluşturduk. Danışma Kurulu toplantılarımızı küçükbaş hayvancılık sektörünün ve yetiştiricilerimizin sorunlarını ele alarak sorunların çözümü için ortak akıl toplantıları şeklinde gerçekleştirmeyi planladık. Merkez Birliğimizin kuruluşundan bugüne ilk defa böyle bir oluşumu gerçekleştirmekle birlikte yeni vizyonumuzla sektörümüzün sorunlarına daha kolay çözümler bulacağımıza inanıyorum. Oluşturduğumuz Danışma Kurulumuzun sektörümüze, il birliklerimize ve yetiştiricilerimize çok büyük fayda ve katkı sağlayacağı inancıyla çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.


TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'in önderliğinde 11 Birlik Başkanının yer aldığı TÜDKİYEB Danışma Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:


Çanakkale Birlik Başkanı - Doç.Dr. Ferhan Savran


Bursa Birlik Başkanı - Veteriner Hekim Yıldırım Oran


Antalya Birlik Başkanı - Ziraat Mühendisi Zooteknist Zeliha Öztürk


Denizli Birlik Başkanı - Veteriner Sağlık Teknikeri Kadir Özdemir


Şanlıurfa Birlik Başkanı Hasan Eyyüpoğlu


Muğla Birlik Başkanı - Rasime Avcı


Isparta Birlik Başkanı - Veteriner Sağlık Teknikeri Süleyman Yaşar Köroğlu


Kırıkkale Birlik Başkanı - Mehmet Kürşat Ulusoy


Amasya Birlik Başkanı - Cafer Korucu


Tunceli Birlik Başkanı - Zeynel Erdoğan


Muş Birlik Başkanı - Nimet Salkım

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