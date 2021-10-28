TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik; “Danışma Kurulu Birliklere ve yetiştiricilere çok büyük faydalar sağlayacak”

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik açıklamasında Danışma Kurulunun Merkez Birliği tarihinde ilk kez kurulduğunu ve yeni bir vizyonla sektörün hizmetinde olacaklarına dikkat çekerek, "Merkez Birliğimizin 2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda alınan karar gereğince Merkez Birliğimiz bünyesinde ilk kez olmak üzere küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunlarının ele alınacağı TÜDKİYEB Danışma Kurulunu oluşturduk. Danışma Kurulu toplantılarımızı küçükbaş hayvancılık sektörünün ve yetiştiricilerimizin sorunlarını ele alarak sorunların çözümü için ortak akıl toplantıları şeklinde gerçekleştirmeyi planladık. Merkez Birliğimizin kuruluşundan bugüne ilk defa böyle bir oluşumu gerçekleştirmekle birlikte yeni vizyonumuzla sektörümüzün sorunlarına daha kolay çözümler bulacağımıza inanıyorum. Oluşturduğumuz Danışma Kurulumuzun sektörümüze, il birliklerimize ve yetiştiricilerimize çok büyük fayda ve katkı sağlayacağı inancıyla çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'in önderliğinde 11 Birlik Başkanının yer aldığı TÜDKİYEB Danışma Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Çanakkale Birlik Başkanı - Doç.Dr. Ferhan Savran

Bursa Birlik Başkanı - Veteriner Hekim Yıldırım Oran

Antalya Birlik Başkanı - Ziraat Mühendisi Zooteknist Zeliha Öztürk

Denizli Birlik Başkanı - Veteriner Sağlık Teknikeri Kadir Özdemir

Şanlıurfa Birlik Başkanı Hasan Eyyüpoğlu

Muğla Birlik Başkanı - Rasime Avcı

Isparta Birlik Başkanı - Veteriner Sağlık Teknikeri Süleyman Yaşar Köroğlu

Kırıkkale Birlik Başkanı - Mehmet Kürşat Ulusoy

Amasya Birlik Başkanı - Cafer Korucu

Tunceli Birlik Başkanı - Zeynel Erdoğan

Muş Birlik Başkanı - Nimet Salkım