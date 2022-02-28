TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, doğum sonrası kuzu ölümlerinin önlenmesi için yetiştiricilere uyarılarda bulundu

Genel Başkan Çelik açıklamasında, doğum sonrası kuzu ölümlerinin önüne geçmek için yetiştiricilere çeşitli uyarılarda bulunarak, "Kuzularımızın sağlıklı doğması ve beslenmesi ülkemizin kırmızı et ihtiyacının karşılanması yanında sektörümüzün karlılığı ve işletmelerimizin geleceği bakımından son derece önemlidir. Bu anlamda ülkemizde her yıl yüzde yirmilere varan kuzu ölümleri yaşanmaktadır. Dolayısıyla kuzu kayıplarının önüne geçmek için yetiştiricilerimizin gerekli özeni göstermesi kaçınılmaz bir durumdur. Kuzu kayıplarında en önemli faktör genellikle hastalık, yetersiz bakım ve beslemedir. Yetiştiricilerimizin, doğumdan itibaren sütten kesime kadar olan dönemde hayvanlarının bakım ve besleme şartlarını iyileştirerek kuzu ölümlerini ve bundan kaynaklı verim kayıplarını en aza indirmeleri sonucunda karlı çıkacak olan yine kendileri ve dolayısıyla da sektörümüz ve ülkemiz olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yeni doğan kuzular için ağız sütünün önemine de vurgu yapan Genel Başkan Çelik, "Kuzuların doğumdan sonra ilk 6 saat içerisinde annesini emerek besin değeri açısından çok kıymetli olduğu bilim insanlarınca ispatlanan ağız sütünü alması mutlaka sağlanmalıdır. Bazı yetiştiricilerimizde ağız sütü ishal yapıyor diye yanlış bir algı var. Tam tersine kuzuların ağız sütünü almadığı durumlarda hastalandığı ve iyi gelişemedikleri ve sonuç itibariyle ölüm oranlarının arttığı sıkça görülmektedir. Onun için yetiştiricilerimiz kuzularını doğumdan hemen sonra ağız sütüyle beslemesinin istemediğimiz kayıpların önüne geçmede en hayati işlem olduğunu unutmamalıdırlar" dedi.

Genel Başkan Çelik, bakım ve beslemenin yanında aşılamanın da önemli olduğuna işaret ederek, "Kuzu kayıplarımızın önüne geçmek için yetiştiricilerimizin bakım ve beslemeye gerekli özeni göstermelerinin yanında koruyucu aşılarının da zamanında yapılması sağlanmalıdır. Halen aşılama görevini yerine getiren Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince özellikle Şap, Brusella, koyun keçi vebası gibi hastalıklara karşı, hazırlanan programlar çerçevesinde aşılamaların zamanında yapılması sağlanmalıdır. Yetiştiricilerimizin de il veya ilçe müdürlüklerindeki hayvan sağlığı personeline destek olmak suretiyle hayvanlarını aşılatması kuzu kayıplarının önüne geçilmesinde büyük önem arz etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Genel Başkan Çelik, kuzu doğumlarının başladığı ve devam ettiği bu dönemde yetiştiriciler için bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını diledi.