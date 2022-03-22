TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Dünya Su Günü kutlu olsun"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Akdeniz Havzasının, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden birisi olduğunu, araştırmaların, Akdeniz Havzası'nda hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artışın olacağını ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha sık görüleceğini belirterek, “Bu durum su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını amaçlayan su yönetimini de beraberinde gündeme getirmiştir” dedi.

Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2020 yılında bin 346 metreküp olduğuna işaret eden Çelik, ”Türkiye, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline bakıldığında, su fakiri olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle yediden yetmişe herkesin suyu tasarruflu ve bilinçli bir şekilde kullanması son derece önem arz etmektedir” diye konuştu.

Genel Başkan Çelik, geleneksel yüzey sulamayla su israfının arttığına ve bazı bölgelerdeki topraklarda tuzluluk ve çoraklaşma sorunları yaşandığına vurgu yaparak “Son yıllarda ülkemizde yaşanan kuraklıklar tarımsal sulamada su kaynaklarımızın tasarruflu kullanımını gündeme getirmiştir. Dolayısıyla geleneksel yüzeysel sulama yerine yüzde 60'lara varan oranlarda su tasarrufu sağlayan damla sulama, yağmurlama sulama gibi modern sulama sistemlerini hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak, su kaynaklarımızı bilinçli kullanılmak zorundayız. Sulamayla verimin 3 kata kadar artabileceği dikkate alındığında halen sulanmayan 1,65 milyon hektar tarım alanının da bir an evvel sulamaya açılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Çelik, açıklamasında, "Ülkemizde son yıllarda görülen kuraklıkların önümüzdeki yıllarda da yaşanabileceğini belirterek “Tarımda kurağa dayanıklı, az su tüketen bitkilerin ekiminin yapılmasının teşvik edilmesi gerekir. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin kuraklığa dayanıklı, su ihtiyacı olmayan ya da daha az su tüketen yem bitkilerinin ekimine yönelmesi su kaynaklarımızın verimli kullanılmasına da vesile olacaktır. Az su tüketen, kuraklığa dayanıklı korunga, buğday, arpa, tritikale, yulaf gibi yem bitkilerinin üretimine ağırlık verilmelidir. Kuraklığa dayanıklı olan korunga, macar fiği, adi fiğ, sorgum otu, kırmızı üçgül gibi yem bitkilerinin ilgili araştırma kuruluşlarınca verim, kalite, adaptasyon gibi kriterler yönünden çalışmaları yapılmalı, nihayetinde de yetiştiricilerimize gerekli tavsiyelerde bulunulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Çelik, açıklamasını, “Hayatımızın kaynağında ve her anında su var! Ülkemizin geleceği için suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız. Dünya Su Günü hepimize kutlu olsun” diyerek sonlandırdı.