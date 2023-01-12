TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Erciş il olmalı"

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı, aynı zamanda Tüm Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Genel Başkanı ve Erciş Ziraat Odası Başkanı Nihat Çelik, Erciş'in il olması gerektiğini söyledi.

Van ilinin Erciş ilçesinde faaliyet gösteren bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Başkan ve yöneticileri bir araya geldi.

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Murat İzgi, ETSO Meclis Başkanı Fesih Çakır, Erciş Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Gezer ve Erciş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Muhlis Baran ile beraberlerindeki heyetin yanı sıra Erciş'teki STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile iletişime geçilerek ortak kararlar alındığını kaydetti.

Çelik, STK'lar adına yaptığı açıklamada, Erciş'in il olmasının öncelikli olarak toplantıda ele alındığını belirterek, “Erciş'in il olması noktasında başta bölge milletvekilleri, ilçe mülkî idare amirleri ve müdürleri, esnaf odaları, STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin yanı sıra, girişimci iş insanları ile esnafın ve Erciş'in yetiştirdiği tarihçilerin, şair ve yazarların, eğitimcilerin, sanatçı ve sporcuların; memurundan çiftçisine, patronundan işçisine, şehirlisinden köylüsüne içinde memleket sevdası tüm fertlerin il olma hususunda katkı sunmalarını ve birlikte hareket etmelerini bekliyoruz“ dedi.

Erciş'in tarihi ve coğrafi konumundan bahsederek il olmayı fazlasıyla hak ettiğine dikkat çeken Çelik,” Erciş, Van il merkezine 100 kilometre uzakta ve Van gölünden 25 metre yükseklikte kurulmuş, 200 bine yaklaşan nüfusu, İran'dan Ortadoğu'ya ticaret yollarının kesişme noktasında yer alan bol otlu ve sulu geniş ovalara sahip, coşkun akan akarsuları ve yüksek dağların çevrelediği şirin bir ilçemizdir. 1910 yılında ilçe statüsüne kavuşan Erciş'imiz 18 Mayıs 1915'te Rus ve Ermeni işbirlikçileri tarafından işgal edilmiş ancak cesur ve mücadeleci ruha sahip ilçe halkının şanlı direnişiyle 1 Nisan 1918'de özgürlüğüne kavuşmuş olup tarihiyle gurur duyduğumuz bir ilçemizdir. 13 ve 14'üncü yüzyıllarda Doğu Anadolu ve Irak ve İran'a egemen olan Azeri Türkmen Karakoyunlu Devleti'nin başkentliğini yapan ilçemizin, yaşadığı işgaller, seller, depremler ve isyanlara rağmen günümüze ulaşmayı başardığı ve bir asrı bulan yolculuğunda Doğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş ilçelerinden biri olmasına rağmen hak ettiği değere ulaşamadığını görmek bizleri üzmektedir. Tarım, hayvancılık ve ticaret hayatı ile güçlü olan ilçemiz ne yazık ki doğa sporları, şifalı suları, endemik bitki örtüsü, inci kefali gibi önemli ürünlerini işleyecek KOBİ'lerden yoksundur. Erciş Şeker Fabrikası dışında önemli bir yatırımın yapılmadığı ilçemizde, artan nüfusa bağlı eğitim, sağlık, enerji, ulaşım ve istihdamda yaşanan sorunlar her geçen gün artarak devam etmektedir. Van merkeze uzaklığı nedeniyle ulaşımda geçen süre, millî servet kaybı anlamı taşımaktadır. Saymakla bitmeyecek özelliklere sahip Ercişli Emrah diyarı, ilçemizin “İl” statüsünde değerlendirilerek yapılacak yatırımlarla, sorunları çözülecek ve Erciş, bölgemizin parlayan yıldızı konumuna erişecektir. Dolayısıyla Erciş fazlasıyla il olmayı hak etmektedir” diye konuştu.