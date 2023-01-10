TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: “Tarımsal öğretimin 177. yılı kutlu olsun”

yılını kutlayarak birtakım açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Milli Ekonominin Temeli Ziraattır” sözü ile ziraat alanındaki kalkınmanın ülkemiz için önemini ortaya koyduğunu belirterek “Türkiye'de tarımsal öğretim faaliyetlerinin ilk defa 10 Ocak 1846'da İstanbul'da Yeşilköy semtinde bulunan Ayamama Çiftliği'nde kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başlamasından bu yana her yıl 10 Ocak günlerinde kutladığımız tarımsal öğretimin 177. yılında bilgi, emek ve katkıları bulunan Ziraat Mühendislerimizi saygıyla selamlıyor, tarımsal öğretimin 177. yılını kutluyorum” dedi.

Dünyada tarım sektörünün stratejik önemini koruyan en etkili güç olması nedeniyle donanımlı iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirten Çelik “Tarım sektörünün problemlerinin çözümünde her zaman yeni bilgi ve teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum bize tarım sektörünün dolayısıyla ziraat mühendisliği mesleğinin önemini, gıda ve tarımda kaliteli, nitelikli mühendis talebinin karşılanmasına yönelik çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Mademki en etkili güç tarım ve dolayısıyla gıdadır o halde bugün bu sektörün donanımlı işgücüne yani ziraat mühendislerine daha fazla ihtiyacı vardır. Bugün ülkemizde 40'ın üzerinde ziraat fakültesinden her yıl 4 bin civarında ziraat mühendisi mezun olmaktadır. Özellikle son yıllarda Ziraat Mühendislerinin kamu kurumlarında istihdamı giderek azalmaktadır. Bu nedenle fakültelerimizin özel sektörün de ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaya yönelik mesleki açıdan kaliteli ve donanımlı çağdaş bir eğitim modelinin esas alınması günümüz şartlarında gerekli olmuştur” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda ziraat fakültelerinin daha az tercih edildiğine dikkat çeken Çelik, ”Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin büyük bir çoğunluğu açıkta kalmamak amacıyla Ziraat Fakültelerini seçmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin büyük bir kısmının fakülteye istemeyerek gelmesi ve ideallerindeki meslek olmaması üzüntü verici bir durumdur. Hâlbuki Ziraat fakültelerinden beklediğimiz nitelikli, teknik bilgilerle donatılmış, yetiştiricilerimizi, üreticimizi bilgisiyle, modern uygulamalarıyla yönlendirecek, tarımla ilgili yayım çalışmalarıyla onlarda olumlu yönde davranış değişikliği oluşturacak ve dünyadaki gelişmeleri takip edecek mühendislerin yetişmesidir. Bu da kaliteli eğitimle sağlanabilecek bir durumdur“ dedi.

Genel Başkan Çelik, Merkez Birliği ve İl Birliklerinde teknik personel istihdamına önem verdiklerini belirterek “Yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin eğitiminin ne kadar önem arz ettiğinin bilincinde olan Merkez Birliğimiz ve Birliklerimiz kurulduğu 2006 yılından bu yana görev yapan Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimleri ve Tarım Danışmanlarıyla sahada, yetiştiricilerimize yönelik değişik eğitim etkinlikleri ile yayım çalışmaları yapmaktadır. Yine 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi kapsamında 400 civarında ziraat mühendisi ve veteriner hekim proje lideri ve proje teknik elemanı olarak sahada görev yapmaktadır. Dolayısıyla yetiştiricilerimize azami fayda sağlamaları için teknik elemanlarımızdan azami istifade etmenin gayretindeyiz” değerlendirmesini yaptı.