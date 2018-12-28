TÜGİAD heyetinden Taşdelen'e ziyaret

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım ve beraberindeki heyetin ziyaretinde ülke gündemi ve yaklaşan seçimler konuşuldu.

TÜGİAD Ankara Şubesi üyeleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek yeni dönem için başarılar diledi. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım ve beraberindeki heyetin ziyaretinde ülke gündemi ve yaklaşan seçimler konuşuldu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 5 yıl boyunca Çankaya'da yapılan hizmetleri anlattı. Taşdelen, 5 yıl boyunca yapılan yatırımları borçlanmadan gerçekleştirmenin uyguladıkları mali disiplinle ilgili olduğuna dikkati çekerek, ikinci dönemde aynı mali disiplinle hareket edileceğini söyledi. Taşdelen, Çankaya Belediyesi olarak 5 yılda 1 milyon ton asfalt attıklarını, 7 kültür ve sanat merkezi, 7 kreş, 14 Çankaya Evi, 6 pazar yeri, 70 park, yüzme havuzu, buz sporları salonu, sosyal tesis gibi eserleri kazandırmanın yanı sıra sosyal demokrat belediyecilik anlayışını uyguladıklarını belirtti.

Çankaya Belediyesinin başında genç, dinamik bir belediye başkanı bulunmasının kentte kendini hissettirdiğini dile getiren Yıldırım ise, çalışmaları dolayısıyla Taşdelen'e teşekkür ederek plaket takdim etti.