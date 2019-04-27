TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar: "Biz hep beraber Türkiye'yiz"

23 Nisan tarihinin İstiklâl Harbi için atılan ilk adımı ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün olduğunu aktaran Aylar, "Ayrıca 23 Nisan, 'Hakimiyet-i Milliye' adıyla kutladığımız ilk milli bayramımızdır. Bizlere bu övüncü yaşatan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canını hiç esirgemeden seve seve bu cennet vatan için veren Aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının öneminden bahseden Başkan Lokman Aylar kendisine yöneltilen Kemal Kılıçdaroğlu sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“1984 yılından beri insanlık dışı katliamlarına bir yenisini ekleyen PKK terör örgütü mensuplarıyla 19 Nisan 2019 tarihinde Irak Sınırında, Hakkari'nin Çukurca İlçesindeki Seriberi Üs bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 4 askerimizin şehit olduğu, 6 askerimizin yaralandığı bilgisini derin bir üzüntü içinde öğrendik. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar dileriz. Kahraman şehitlerimizden Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk İlçesi, Akkuzulu Köyünde gerçekleştirilen cenaze töreninde yaşananlar ise tam manasıyla terör örgütlerinin ve onların arkasındaki güçlerin sevineceği türden olaylardır. Seçim sonuçları üzerinden ülkemizi kaos ortamına sürüklemek isteyen güçler önlerine çıkan her fırsatı değerlendirmektedirler. Manevi değerleri yüksek, feraset sahibi Türk Milleti mukaddesatına sahip çıkarak şehidine son görevini yerine getirmek üzere Akkuzulu Mezarlığında toplandığında düğmeye basan gizli eller, şehit yakınlarımızın tarif edilemeyecekleri acı içerisinde kendilerini kaybederek yapmış oldukları taşkınlıkları kısa süre içerisinde provokatif eylemlere çevirme çabası yine milletimizin itidalli davranması sonucunda engellenmiştir. Meydana gelen olaylarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu' na karşı takınılan tavır tasvip edilecek ve memnuniyet duyulacak bir hadise değildir. Bu vesile ile Sayın Kılıçdaroğlu' na yapılan bu saygısız davranışı şiddetle kınıyoruz.

Cenaze merasiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu anlatan Aylar,"Bu, şehidimize, inancımıza, kültürümüze saygısızlıktır. İnancımıza göre şehidimizin cenazesi, saygı ve huşu içinde kılınacak cenaze namazı, Kur'an tilaveti, peygamberimize salat ve selam, tekbirler ve dualar ile Hakk'a uğurlanır. Şehit Cenazeleri, toplumumuzun en hassas noktası ve milletimizi hiçbir menfaat gözetmeksizin bir araya getirmesi münasebetiyle siyasi hesapların görüleceği yerler değildir. Yüce milletimizi, devletimizin içine çekilmek istendiği şu zor günlerde her zamankinden daha çok dikkatli davranıp, birlik ve beraberliğine sahip çıkarak ülkemizi sürüklenmek istendiği kaos ortamından kurtarabilmek adına itidalli davranmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meydana gelen olay kesinlikle provakasyon amacıyla yapılmamış, anlık gelişmiştir"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakıfı olarak şehit cenazelerine katıldıklarını vurgulayan Aylar, şunları kaydetti:

"Olayın gerçekleştiği günde şehidimize son görevimizi yapmak için Akkuzulu Köyü'ndeydik. Kemal Bey'in alana girmesiyle şehit yakınları tepki göstermeye başladılar. Haklılarda vaktiyle teröristlerin cenazelerine katılmış, teröriste 'terörist' diyememiş, geçtiğimiz seçim döneminde terör örgütlerinin siyasi uzantısı olan HDP ile yol yürümüş partinin genel başkanının bu merasime katıldığı anda tepkiler yükseldi. Galeyana gelen halkı fiziki müdahalede bulundu. Bu olayı aklamıyorum yanlış anlaşılmasın çirkin bir saldırı olduğunu, kabul edilemez olduğunu da söylüyorum. Bu olay ne kadar çirkinse önce kardeşini sonra yeğenini şehit vermiş, yetmiş yaşındaki Osman Amcamızı kelepçelerle polis ordusuyla evinden alıp, o görüntüleri de basına servis etmek o kadar çirkin ve yanlıştır. Biz vakıf olarak bu olayın takipçisi olacağız."

"Süleyman Soylu'nun istifasını istemek teröristleri sevindirir"

Devletimiz terörün her türlüsüyle, her alanda mücadele ediyor ve son dönemdeki başarılı mücadelenin mimarlarından biri İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu' dur. Terör örgütleriyle vermiş olduğu amansız mücadele sonrasında terör örgütleri ve terörü besleyen güçlerin doğal olarak hedefi haline gelmiştir. Bakanımızı meydana gelen bu menfur olayın azmettiricisi gibi göstermek en çok terör örgütlerini ve destekçilerini sevindirecektir" diye konuştu.

"Biz hep beraber Türkiye'yiz"

Siyasi partilerin terör örgütleriyle olan ilişkilerini gözden geçirmeleri, yapacakları söylemlerde ayrılıkçı dil ve üslup yerine toplumu kucaklayan dil seçmelerini tavsiye ettiklerinin altını çizen Aylar, "Bu hassas süreçte herkes ağızından çıkana dikkat etmelidir. Ortada devletin bölünmez bütünlüğüne kast ederek, kan döken, insanımızı korkuya sevk eden her grup bizim için terör örgütüdür. Siyasilerimizden öncelikle bu tanımın yapılmasını teröriste 'terörist' diyebilmelerini ve terör örgütleriyle bağlantısı olan kişilerle ilişkilerini bitirmelerini, hep beraber bütünleştirici bir dil kullanarak terörü lanetlemelerini bekliyoruz. Gerekli görüldüğü takdirde siyasi liderlerimiz, milletvekillerimiz, bürokratlarımız, duyarlı sivil toplum kuruluşlarımızla ve Yüce Milletimizle omuz omuza vererek 'teröre lanet yürüyüşü' yapmayı teklif ediyoruz. Çünkü, bu hareketin bizi bölmek isteyenlere karşı atılacak en büyük tokat olduğu inancını taşıyoruz. Biz, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi Sünni'siyle hep beraber Türkiye' yiz.