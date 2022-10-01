TÜGŞAV: "HDP bir daha meclise girememek üzere kapatılsın"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), HDP'nin kapatılması için meclis önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

TÜGŞAV Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, HDP'nin kapatılması için meclis önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Birçok şehit ailesi ve gazilerin katıldığı programda Başkan Aylar, HDP'nin şiddeti ve terörü siyasal bir araç olarak kullanan bir parti olduğunu aktardı.

"HDP bir daha meclise girememek üzere kapatılsın"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, HDP'nin bir daha meclis de bulunmaması üzerine kapatılmasını istediklerini belirterek, "Bilindiği üzere, bugün itibariyle gazi meclisimiz yeni yasama döneminin ilk oturumuyla çalışmaya başlıyor. Her fırsatta yüce Türk milletine karşı hasımlığını ve nefretini gösteren HDP'nin yer alması bu aziz vatanın birliği ve dirliği için şehit düşen, gazi olan bizler için bir yürek yarasıdır. Biz istiyoruz ki HDP bir daha meclise girememek üzere kapatılsın. Geçmişte HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP, BDP, gibi isimlerle siyaset edenler bugün aynı kin ve nefretle HDP çatısı altında buluşmuştur. Bu vatana can veren aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gaziler olarak meclisimizde terörist görmek istemiyoruz. En yüksek sesle bir kez daha kahrolsun PKK, kapatılsın HDP diyoruz" ifadelerini kullandı.

"HDP, anayasal düzeni yıkmak amacıyla şiddeti savunan bir partidir"

HDP'nin şiddeti savunan bir parti olduğunu aktaran Aylar, HDP vekillerine verilen her bir kuruşun askerlerimize sıkılan kurşundan farksız olduğunu söyleyerek, "HDP, şiddeti ve terörü siyasal bir araç olarak kullanan, anayasal düzeni yıkmak amacıyla şiddeti savunan bir partidir. Hal böyleyken faaliyetlerine devam etmesi milli iradeye ve anayasamıza aykırıdır. Aziz milletimizin alın terinden kesilerek HDP vekillerine verilen her bir kuruş kahramanlarımıza sıkılan kurşundan farksızdır" dedi.

Aylar, "Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Terör örgütleriyle en başarılı mücadeleyi verdiğimiz bu günlerde, terör unsurlarıyla her alanda mücadele edilmelidir" dedi.