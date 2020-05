TÜGŞAV şehit annelerini unutmadı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, Anneler Günü dolayısıyla şehit Yener Kırıkçı, şehit Yunus Yılmaz ve şehit Enes Çakırdoğan'ın annelerini ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret etti. Vakfa bağlı çeşitli gruplar Ankara'da toplam 250 şehit annesini ziyaret ederken, Vakıf Başkanı Lokman Aylar da beraberindekilerle şehit Yener Kırıkçı, şehit Yunus Yılmaz ve şehit Enes Çakırdoğan'ın annelerini ziyaret etti. Aylar, korona virüs tedbirleri çerçevesinde getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı şehitliklere gidemeyen aileleri ziyaret esnasında, annelere şehit olan çocuklarının adına çiçek hediye etti.

Ziyaret sonrasında konuşan Aylar, başta şehit, gazi anneleri ve eşleri olmak üzere “Annelik” vasfını taşıyan tüm kadınların Anneler Gününü kutladı.

İnançlarında iki kutsal değer olduğunu, bunlardan birinin annelik diğerinin ise şehitlik olduğunu vurgulayan Aylar, "Bizler cenneti anaların ayakları altına seren bir dinin mensuplarıyız. Her anne bizim için değerli ve özeldir ancak şehit anneleri inancımız ve toplumumuz için müstesna şahıslardır. Bu özel günde her evlat annesinin yanına koşarken, şehit anneleri evlatlarının mezarının başına koşuyorlardı. Bu yıl korona virüs nedeniyle şehit analarımız şehitliklere gidemediler. Bizde vakıf olarak bu özel günde aziz şehitlerimizin annelerini yalnız bırakmayarak anneler gününü kutladık. Çünkü, bu özel günlerde herkes sevdikleriyle hemhal olurken şehit annelerimizin gözleri, duvardaki resmine dalar, yüreği uzaklara döner ve vatan uğruna şehit verdiği oğlunun gelmeyeceğini bilerek umutla bekler" ifadelerini kullandı.

Evlat kaybetmenin acısını tarif edecek bir kelime dahi bulunamadığını ifade eden Aylar, şunları kaydetti:

"Bizler bu vatan için kanımızdan, canımızdan, hayallerimizden vazgeçtik bedel ödedik. Ama bu vatan için en ağır bedeli şüphesiz evladı şehit olan bir anneler ödediler. Ödemeye de devam ediyorlar. Şehit annelerinin yürek yangını hiç bitmez. Bayramda, en mutlu günlerde, özellikle Anneler Gününde bu acı tazelenir. Evladının şehit olduğu haberini aldığı ilk ana yeniden döner. Biz şehitlerimizin şahitleri olarak Aziz Türk Milleti adına geldik. Bizlerde onların bir evladı olarak ellerini öpüp hayır dualarını almak istedik. Evlatlarının yerini tutmayacağımızı biliyoruz ama vakıf olarak, millet olarak; her zaman onların emrinde olduğumuzu söyledik. Çünkü vatan, uğruna can veren aslanlar ve birde bu aslanları yetiştiren aslan analardır. İşte bu analarda bize şehitlerimizin emanetleridir. Tüm şehit anneleri bizim annemiz. Türk Milletinin her ferdi de onların evladı. Bu özel günler millet olmanın ne demek olduğunu iliklerimize kadar hissettiğimiz günler. Cenabı Allah tüm şehitlerimizden, onları yetiştiren annelerinden ve gazilerimizden razı olsun."