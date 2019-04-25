TÜGŞAV'dan şehit Yener Kırıkcı'nın ailesine ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TÜGŞAV Genel Başkanı gazi Lokman Aylar, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Hakkari'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyündeki baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Aylar, şunları kaydetti:

“Yener kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yapmış olduğu kahramanlıktan dolayı şükranlarımızı iletiyoruz. Bu vatan uğruna canını verenleri rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Gazi ve şehit yakınları olarak bütün şehit ailelerinin yanında olduğumuzu bildirmek için burada bulunmaktayız. Cenaze namazında yaşanan menfur olay hepimizi derinden üzmüştür. Bu olaydan dolayı bir şehit yakınımızın eline kelepçe vurularak ifadesi alınmaya götürülmesi de bizleri derinden yaralamıştır. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Yaşanan olaylardan sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezinde HDP'nin temsilcilerini ağırlaması da bizi çok daha fazla üzmüştür. Böyle zihniyetleri hiçbir şehit cenazesinde kabul etmeyiz. Bu olayın öncesine bakacak olursak bir siyasi partinin lideri iseniz bu ülkede şehitler, gaziler varsa bütün siyasetçilerin terörle arasına kesin bir çizgi çekmesi lazım. Bu toprakların gerçek sahipleri şehit aileleri ve gazilerdir. Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak kahraman evlatlarımızın emanetlerinin her ne olursa olsun arkasındayız. Şehit cenazelerimizde bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz.”

Ziyarette okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra şehidin kabri ziyaret edilerek dua edildi.