TÜGVA hocalı anıtında hocalı şehitlerini andı

Azerbaycan'ın Hocalı kasabasında gerçekleşen soykırımın yıldönümünde TÜGVA Kızılcahamam temsilciliği tarafından Kızılcahamam Hocalı anıt Müzesinde anma töreni düzenlendi.

TÜGVA Kızılcahamam temsilciliği tarafından Kızılcahamam Hocalı anıt Müzesinde anma töreni düzenlendi. Törende konuşan TÜGVA Kızılcahamam İlçe Başkanı Emin Asan yaptığı konuşmasında;

“Gardaş devletimiz olan Azerbaycan'a 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermenistan'a bağlı kuvvetlerin, SSCB'nin dağılmasıyla beraber toprak iddiasıyla; Sivil kadın, çocuk ve erkek dinlemeden, Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına yaptığı toplu katliam kabul edilemezdir.

Hocalı kasabasında, Azeri resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sivil katledilmiştir, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır. 1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur.

Yakın tarihte yaşanan bu üzücü ve bir o kadarda tarihe kara leke olan hadise, Türkiye Cumhuriyetini de derinden üzmüştür. Gardaşımız Azerbaycan Devletinin yanındayız. Hayatını kaybeden tüm şehitlerin mekanı cennet geride kalan yakınlarına ise baş sağlığı dileriz.

Hüzünde, savaşta, barışta, mutlulukta ve ebedi gardaşlık için Yunus Emre'nin şu sözleri büyük önem taşıyor; ‘'Bölüşürsek tok oluruz bölünürsek yok oluruz.'' Canımız Azerbaycan halkının her daim yanındayız. Hocalıyı unutmadık, Unutturmayacağız. Allah Türk Devletlerini korusun” dedi.