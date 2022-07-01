İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TÜİK'e enflasyon oranı protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek, kurumu protesto etti.

Protesto sırasında eylemciler ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.


KESK üyesi bir grup kamu çalışanı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını protesto etmek için TÜİK binası yakınlarındaki Özveren Parkı'nda bir araya geldi. TÜİK önüne yürümek isteyen gruba polis izin vermeyince grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli oturma eylemi yapan sendika üyeleri, bir süre slogan attıktan sonra olaysız dağıldı. Eyleme CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.