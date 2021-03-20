Tüketici haklarını resim ve karikatürlere başarıyla yansıttılar

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen ancak pandemi süreci nedeniyle ertelenen ‘‘Tüketici Hakları'' konulu resim ve karikatür yarışmasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu. Ödül törenine Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Bilinçli tüketim alışkanlığının edinilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla da iş birliği sürecini yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı ile genç nesillerde tüketici hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl düzenlenen ancak pandemi süreci nedeniyle ertelenen “Tüketici Hakları” konulu resim ve karikatür yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Kazananlara bilgisayar ve tablet hediye edildi

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen ödül törenine; Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ödül kazanan okulların temsilcileri ve öğrenciler katıldı. ‘‘Tüketici Hakları'' konulu resim ve karikatür yarışmasında Ankara Büyükşehir Belediyesi özel ödülü alan öğrencilere bilgisayar, il birinciliğini kazanan öğrencilere ise tablet hediye edildi.

““Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi belediyede ağırlamaktan büyük bir onur duyduk”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, katıldığı ödül töreninde, “Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi belediyede ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Zabıta Daire Başkanlığımızın da katkılarıyla düzenlenen resim ve karikatür yarışması, farkındalığın artırılması ve toplumun bilinçlenmesi için önemli bir çalışma. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın döneminde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda tüketici haklarının önemli bir konu olduğunun farkındayız ve desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz'' dedi.

Tüketici haklarının resim ve karikatürle anlatımının etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç da ödül kazanan öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ‘Tüketici Hakları' konulu resim ve karikatür yarışması düzenlemişti. İl birinciliğini ve Büyükşehir Belediyesi özel ödülünü kazanan öğrencilerimize pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız ödül törenini gerçekleştirdik. Öğrencilerimize Başkanımız Mansur Yavaş'ın adıyla ödüllerini takdim ettik” ifadelerini kullandı.