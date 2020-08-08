Tulumtaş Mağarası, turizmin göz bebeği olmaya aday

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tulumtaş Mağarası'nın turizm faaliyetlerine sağlayacağı katkılarla ilgili bilgi verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tulumtaş Mağarası'nın turizm faaliyetlerine sağlayacağı katkılarla ilgili bilgi verdi. Yapılacak yenileme çalışmaları ile Ankara'da turizm çalışmalarının gözle görülür bir oranda değişeceğini belirten Başkan Şimşek, Ağustos ayı meclis toplantısında proje detaylarının paylaşılacağını belirtti.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstereceklerini belirten Başkan Şimşek, “Ankara'nın sosyal ve ekonomik anlamda yüzünü değiştireceğine inandığımız bir proje. Hayata geçirmek için bizler de sabırsızlanıyoruz. Tulumtaş Mağarası çok önemli bir miras. Bu mirası yaşatmış olmak bizler adında da büyük bir kıvanç. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Valiliği tarafından tüm masrafı karşılanacak projemizde devletimiz ile birlikte vatandaşlarımıza böyle bir hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz“ dedi.

467 metrekare yapı alanına sahip Tulumtaş Mağarası içerisinde kafe, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon gösterim alanı, bilet gişesi mescit ve tuvalet yapılacağını belirten Başkan Ramazan Şimşek, “500 metrekare büyüklüğünde otopark alanına 2 otobüs, 9 otomobil park edebilecek kapasitede. Mağaranın içine uzanan yürüyüş yolu doğal dokusu bozulmadan genişletilerek yürüyüş alanları eklenmiştir. Mağaranın içerisinde bulun 91,5 metre uzunluğundaki bu yol seyir alanı olarak da değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.