Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor

Adana'da yaşayan ve vücudunun neredeyse tamamına yayılan sedef hastalığından kurtulmak için çağrıda bulunan Murat Kılıç'a Ankara'dan yardım eli uzatıldı. Hastalığına çare bulmak için çeşitli yollar deneyen Kılıç'ın yeni umudu, Eczacı Reyhan Aliusta'nın önerdiği özel karışım oldu.

Adana'da yaşayan 26 yaşındaki Murat Kılıç, yaklaşık 13 yıl önce sedef hastalığına yakalandı. Vücudunun bir kısmında meydana gelen pullanma zamanla Kılıç'ın tüm vücuduna yayıldı. Tedavi için yurt içi ve yurt dışındaki hekimlere giden talihsiz genç, hastalığına çözüm bulamadı. Hekimlerin hastalığının kalıcı çözümü olmadığını söylediği Kılıç, insanlardan gelen tepkiler nedeniyle evden çıkamaz hale geldi. Kılıç'ın yıllardır yaşadığı dramın basında yer almasının ardından Ankara'dan gence yardım eli uzatıldı. Eczacı Reyhan Aliusta, hazırladığı özel karışımı uygulamak için Kılıç'ı Ankara'ya davet etti.

Gittiği hekimlerin tavsiyesiyle ilaç tedavileri gördüğünü anlatan Kılıç, “Doktorlar hep aynı şeyi söylüyor. Sedef hastalığının tedavisi yok. Birçok yere gittim. Şifalı sulara, Balıklı Göl'e, her yere gittim. Hep bir umutla gittim ama bir çaresi bulunamadı. Bu hastalık gün geçtikçe ilerliyor. İlaçları kullanıyorum bir süre rahatlıyorum ama döndüğü zaman şiddetle geri dönüyor” dedi.

“Ben iyileşmek istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum”

Hastalığının ve görüntüsünün kendisini rahatsız ettiğini belirten Kılıç, hastalığı nedeniyle işini de bıraktığını söyleyerek, “Artık ben bıktım. Dışarı çıkamıyorum. İnsanlar bulaşıcı olmasından korkuyor. Çok zor yaşadığım şeyler. Ben iyileşmek istiyorum, sağlığıma kavuşmak istiyorum. Eskisi gibi çalışmak istiyorum. Kimseyle diyalog kuramıyorum” diye konuştu.

Murat Kılıç, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası paylaşımı görenlerin Reyhan Aliusta'yı aramaları üzerine Reyhan Hanım'ın kendisine ulaştığını ve Ankara'ya davet ettiğini belirtti. Bugüne kadar her yerde çare aradığını ama bulamadığını söyleyen Kılıç, bu defa umutlu olduğunu ifade etti.

25 yıllık Eczacı Reyhan Aliusta, Kılıç'ı görenlerin kendisini aradığını söyleyerek, “Herkes Murat Bey'in resmini, çıkan haberini gönderdi bana. Biz de kendisine ulaştık ve Ankara'ya davet ettik. Önemli olan sedeflerini düzeltebilmek ve onu çalışır hale getirmek, evlilik yapabilir hale getirmek. Çünkü çok genç bir insan” dedi.

"Bağışıklık sisteminin bozulması sedefe neden olabilir"

Sedefin sistematik ve bağışıklık sisteminin kontrolden çıkmasıyla oluşan bir hastalık olduğunu söyleyen Aliusta, “Çok yoğun stres olduğunda bağışıklık sistemi hücreleri kontrolden çıkabilir. Çok fazla antibiyotik kullanmak zararlı bakterileri öldürürken faydalı bakterileri de öldürüyor. Dolayısıyla bu faydalı bakteriler bizim adımıza çalışan askerlerimiz. Şimdi grip olduğumuzda da bizim adımıza savaşacaklar, kanser olduğumuzda da, çok yorgun olup bağışıklık sistemi çöktüğünde de bizim adımıza onlar savaşıyor. Paketli gıdalar da bağışıklık sistemimizi bozabilir. Sedef, egzama gibi hastalık gelişebilir. Dışarıdan uygulanan kremler genellikle hem hastalığı geçirmediği gibi hastalık baskılanıyor, hastalık uyutuluyor, sadece hastanın görüntüsü biraz iyi olabilir ama aslında hastalık geçmiyor, artarak tekrar devam ediyor” diye konuştu.

Hazırladığı karışım ile Kılıç'ın florasını düzenleyeceğini belirten Aliusta, “Bağırsağımız bizim için çok önemli, kıymetli bir organ. Özerk çalışan bir organ. Oraya iyi bakmamız lazım ki o da bize iyi baksın. Sabah ve akşam aç karnına alacak, 15 günde bir ben Ankara'ya davet edeceğim ya da ben gideceğim kontrol edeceğiz hastayı” şeklinde konuştu.

Aliusta, bu karışım ile sedef hastalıklarında yüzde 98 başarısı olduğunu söyledi.