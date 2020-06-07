Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 31 Mayıs'ta Tunceli'nin Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini bildirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, devam eden operasyonda bugün yapılan arama - tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği açıklandı.

Bu kapsamda, bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli'nin Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

Öte yandan, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 3 adet El Bombası, 1 adet büyük telsiz, çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği, ayrıca bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.