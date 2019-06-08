Tunceli'de mağarada teslim olmayan 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya yaptığı operasyonda 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyon çerçevesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Doğu Cephe Il Merkez Gucu YJA-STAR sorumlusu Berfin Ararat kod adlı Mihriban Durmaz olduğu tespit edildi. O teröristin, 19 Haziran 2014 tarihinde Hozat ilcesi Boydas koyu sınırları içerisinde, Yenibaş Jandarma Karakol Karakol Komutanlığı'na inşaat malzemesi taşıyan M.D. isimli kişiye ait kamyonetin yakılması olayını gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu bilgisine ulaşıldı.

Etkisiz hale getirilen diğer kadın teroristler ise, sözde Doğu Cephe YJA-STAR Sorumlusu Dicle Botan kod adlı terörist, sözde Doğu İl Merkez Gücünde faaliyet gösteren Nuda Herekol kod adlı Fatma Özgün, Havin Mus kod adlı Ceyda Sarıkaya ve Kinem Amed kod adlı Habibe Karakuş olduğu tespit edildi. Havin Muş kod adlı Ceyda Sarıkaya adlı teröristin, 2015 yılında Tunceli Pülümür yolunun kesilmesi eylemleri ile 2016 yılında Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bombalı ve silahlı saldırıda bulunan terörist grubun içinde olduğu öğrenildi.