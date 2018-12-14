Tunus heyetinden Altındağ'a ziyaret

Gerçekleştirdiği projelerle uluslararası arenada da takip edilen Altındağ Belediyesi, sık sık yurt dışından gelen heyetleri ağırlamaya devam ediyor. Tunus Belediye Başkanı Suad Abderrahim ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'yi ziyaret etti. Görevine yeni başlayan Tunuslu meslektaşına Altındağ'da göreve geldiği ilk günden itibaren yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, kentsel dönüşüm konusundaki deneyimlerini aktardı. Yıllardır büyük bir mücadele verdiklerini, fiziki değişimle birlikte zihinlerde de değişim başlattıklarını vurgulayan Başkan Tiryaki, Altındağ'ın 10 yıl önceki Altındağ olmadığını vurguladı. Tiryaki, “Cumhuriyet'in kuruluşuna ve Cumhuriyet'in simgesi olan çok sayıda esere ev sahipliği yapan, 1930'larda, 40'larda Ankara dediğinizde akla gelen ama sonraki yıllarda çarpık kentleşme ile büyük sorunlarla boğuşan, insanların yaşamaktan uzak durduğu bir yerdi Altındağ. Bugün ise Altındağ, Türkiye'de kültürel varlıklarına sahip çıkan, turizm zenginlikleri ile dikkat çeken, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir yere dönüştü” dedi.

Başkan Tiryaki, Altındağ'ı dünyaya tanıtan projeler Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy Açık Hava Müzesi'nin yapılış süreçleri ve Ankara'da nasıl marka haline gelindiğinden söz etti.

"Sizin tecrübeleriniz bize ışık olacak"

Başkan Tiryaki'nin başarılı projelerinin örnek alınacak projeler olduğunu söyleyen Tunus Belediye Başkanı Suad Abderrahim ise, Başkan Tiryaki'ye teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. Tunus'ta göreve yeni geldiğini söyleyen Abderrahim, “Çevre düzenlemesi, kentsel dönüşüm, kültürel ve sosyal değişim gibi birçok alanda tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz. Sizin tecrübelerinizin bize ışık tutacağından eminim” dedi.

Daha sonra Hamamönü sokaklarında kısa bir gezintiye çıkan Tunuslu heyet, bol bol fotoğraf çekti.