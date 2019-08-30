Turan İnce: “Osmanlıspor tecrübesizliğin kurbanı oldu”

İstemek fayda etmiyor” dedi.

TFF 1. Lig 3'üncü hafta müsabakasında Osmanlıspor evinde Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstemek fayda etmiyor. Sahada oyuncularım gereken mücadeleyi yaptılar ama birazcık da tecrübesizliğin kurbanı oldular. 2 kere öne geçmemize rağmen 2-2 beraberlikle sahadan ayrıldık. Takımımız çok genç oyunculardan kuruluyor. Bunun dezavantajlarını da avantajlarını da yaşadık. Ankara'ya yaraşır bir şekilde Osmanlıspor'u yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Genç bir takım olduklarını söyleyen İnce, Osmanlıspor'un transfer yapmak istediğini söyledi. İnce, “Takımımızda bazı eksik yerlerimiz var. Mümkün olursa bu noktalara gerekli takviyeleri yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.