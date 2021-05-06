TÜRES ve Kızılay'dan restoran ve turizm çalışanlarına destek için işbirliği

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türk Kızılay'ın milyonlarca insana ulaşmayı hedefleyen Ramazan kampanyasının başarıyla devam ettiğini belirten Türk Kızılay Başkanı Kınık, “Ramazan yardım kampanyamız devam ediyor. 8 milyon insana ulaşma hedefiyle yola çıktık. İhtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolileri, alışveriş çekleri, nakit destekler, yavrularımıza, yetimlerimize bayramlık giysiler, hijyen paketleri gibi çok boyutlu desteklerimiz var. 2 yıl üst üste pandemiyi en derin yaşayan pek çok sektör var. Onlardan bir tanesi de restoran ve turizm sektörü. TÜRES aracılığı ile bu sektörle bir dayanışma yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışacağız” dedi.

Tedarikçilere açık çağrı

Hayırseverlere bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Kınık, “Bu hayırseverlerimiz içinde özellikle tedarikçilere seslenmek istiyorum. Lokantacılar, restorancılar, turizmciler aracılığı ile kazanç elde eden büyük şirketler yani tedarikçilerimiz. Bugün sizlerin pazarı olan, sizlerin karlılığını oluşturan bu sektör zor durumda. Bu sektörün çalışanları zor durumda. Bu sektörün çökmemesi için sizlerin de daha güçlü bir şekilde el uzatmasının zamanı. Yiyecek, içecek, hizmet gibi pek çok alanda bu sektöre tedarikçilik yapan firmalara özellikle rica ediyorum. Bu sektörde ihtiyaç sahibi olan çalışanlarımız, çok sayıda emekçimiz var. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için dayanışma yapalım. TÜRES ve Kızılay işbirliği ile bu platformu canlandıralım” ifadelerini kullandı.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl de sektör çalışanlarının yaşadığı bu sıkıntılı sürecin ancak elbirliği ile aşılabileceğini belirterek, “Kızılay, TÜRES ve ilgili kurumlar bu sıkıntılı dönemde yarayı tam sarmasa bile merhem olacak. 6-7 aydır çalışamayan insanlar var. Kızılay, TÜRES ve devletimiz bu insanları unutmadı” diye konuştu.

Covid-19 pandemisinin başından bu yana vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek amacıyla ayni ve nakdi yardımlarıyla öne çıkan Kızılay, pandemi süresince 16 bin 500 yeme içme sektörü çalışanına destek olurken, on binlercesine de hazırladığı yardım malzemelerini ulaştırmıştı.