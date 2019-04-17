''Turizmde Ankara'nın En'leri'' ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği ile Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından düzenlenen ''Turizmde Ankara'nın En'leri'' ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Ankara turizmine katkı sağlamak amacıyla Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği ile Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) tarafından düzenlenen ''Turizmde Ankara'nın En'leri'' ödül töreni 11 Nisan'da Holiday Inn Ankara Otel'de gerçekleşti. Bu yıl 2'incisi düzenlenen ve tüm turizm paydaşlarını bir araya getiren gecede, Ankara'ya değer katan turizmciler ödüllendirildi. Liv Hospital Ankara, Yılın Özel Sağlık Turizmi Hastanesi Ödülü'nü aldı.

Liv Hospital Ankara Hastanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Kadir Okhan Akın, "Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şahin ve Uluslararası Sağlık Turizmi Müdürü Wisam Al Abdullah'a ve ekibimizi katkılarından dolayı tebrik ederiz" dedi.