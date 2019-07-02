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Türk askerinden Somali'de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Piyade Taburu’nun Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri eğitimlerinin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Piyade Taburu'nun Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timleri eğitimlerinin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı bünyesinde, Somali Piyade Taburu personelinden oluşturulan Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timlerinin (METİ) eğitimlerine Somali'de bulunan Anadolu Kışlası'nda başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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